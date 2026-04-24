Otomotiv Pazarında Dengeler Değişiyor: Jeep Compass 2026 Modelinin Öne Çıkan Detayları

Yayınlanma:
Türkiye otomotiv pazarında hibrit modellerin payı her geçen yıl artıyor. Bu eğilimin en belirgin yansımalarından biri C-SUV segmentinde yaşanıyor: alıcılar artık sadece boyut ve fiyata bakmıyor, güç kaynağını ve teknoloji paketini de sorguluyor. 20 Şubat'ta lansmanını gerçekleştiren Yeni Jeep Compass e-Hybrid, bu dönüşümün tam ortasında konumlanıyor.

48V Hibrit Teknolojisi Neden Önemli?

Otomotiv sektöründe "hibrit" kelimesi artık tek bir şeyi ifade etmiyor. Yeni Compass'taki sistem 48V mild-hybrid (hafif hibrit) mimarisi — şarj altyapısı gerektirmiyor, prize takılmıyor.

Sistemin çalışma mantığı şu: araç frenlediğinde ve yavaşladığında ortaya çıkan enerji bir bataryada depolanıyor. Bu enerji hızlanma, klima ve yardımcı sistemleri desteklemek için kullanılıyor. İçten yanmalı motor en verimli çalışabileceği anlarda çalışıyor, geri kalan yükü elektrik motoru üstleniyor.

Sonuç olarak ortaya çıkan teknik tablo:

Bileşen

Değer

İçten yanmalı motor

1.2L, 3 silindir, 136 HP

Elektrik motoru

28 HP

Toplam sistem gücü

145 HP

Sistem torku

230 Nm

WLTP birleşik tüketim

5,6–5,7 lt/100 km

CO₂ emisyonu

127–130 g/km

0–100 km/s

10,0 sn

Şanzıman eDCS6 — elektrikli kavramalı 6 ileri, bu hibrit mimariye özel olarak tasarlanmış. Çekiş sistemi ön tekerlekten çekiş (FWD).

Donanım Yapısı: İki Versiyon, Farklı Öncelikler

Yeni Compass iki versiyonla pazara girdi: Limited ve Summit. Summit, Limited donanımının üzerine eklenen özelliklerle geliyor — ayrı bir taban değil.

Limited: Teknoloji ve Güvenlik Odaklı Taban

SUV araçlar segmentinde bu sınıfta standart olarak sunulması dikkat çeken özellikler Limited'de geliyor:

• 16" Multimedya Ekranı ve 10,25" Dijital Gösterge Paneli

• Seviye 2 Otonom Sürüş Desteği

• Adaptif Hız Sabitleyici

• Şerit Konumlandırma Asistanı

• Otomatik Acil Frenleme Sistemi

• Ön Çarpışma Uyarı Sistemi

• Kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto

• Focal Hi-Fi Premium Ses Sistemi

• Navigasyon Sistemi

• Selec-Terrain Sürüş Modları

• Panoramik Açılabilir Sunroof

• 18" Alaşım Jantlar, 225/60 R18 A+ Sınıfı Lastikler

• Ön: 2× USB Type-C, Arka: 2× USB Type-C + 12V Soket

Summit: Konfor Katmanı

Limited'e ek olarak Summit'te gelenler:

• LED Matrix Farlar (Limited'de Full-LED Reflektör)

• Aydınlatmalı 7 Slot İkonik Ön Izgara

• Karartılmış Arka Camlar ve Ön Sis Farları

• Suni Deri, Havalandırmalı ve Masaj Fonksiyonlu Koltuklar

• Elektrikli Ayarlanabilir Bel ve Yanal Destekler

• Hafızalı Sürücü Koltuğu

• Isıtmalı Koltuklar ve Direksiyon Simidi

• 360° Kamera

• Kör Nokta Sistemi

• Kablosuz Şarj

• Handsfree Elektrikli Bagaj Kapağı

• Isıtmalı Ön Cam (Buz Çözücü)

Arazi Değerleri

Jeep markasının teknik sayfasında arazi verileri her zaman ayrı bir başlık taşıyor. Yeni Compass'ta bu değerler:

• Yerden yükseklik: 200 mm

• Su geçiş derinliği: 408 mm

• Yaklaşma açısı: 20°

• Uzaklaşma açısı: 27°

• Tepe aşma açısı: 16°

• Çekme kapasitesi (SAE): 1.150 kg

Renk ve Dış Tasarım

Yeni Compass 5 renk seçeneğiyle sunuluyor. Volkanin Siyah dışındaki renklerde siyah tavan standart olarak geliyor:

• Pasifik Mavi

• Yosemite Gri

• Volkanik Siyah

• Antarktika Beyaz

• Amazon Kahve

Her iki versiyonda da 18" Parlak Gri Boyalı Alaşım Jantlar standart.

Genel Tablo

Yeni Jeep Compass e-Hybrid, 4.552 mm uzunluk ve 2.795 mm aks mesafesiyle kompakt bir gövdede sürüş teknolojisi ile arazi kabiliyetini bir arada sunmayı hedefliyor. Hem Limited hem Summit versiyonu aynı hibrit motor, aynı güvenlik sistemleri ve aynı arazi değerlerini paylaşıyor; iki versiyon arasındaki fark ağırlıklı olarak konfor ve dış tasarım detaylarında belirginleşiyor.

Kaynak:TANITIM BÜLTENİ

