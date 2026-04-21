Moskova Moda Haftası: Podyumun Ötesine Geçen Bir Etkinlik

Moda başkentlerine damga vuran Türk üçlüsü, Doğu mirasını çağdaş bir avangard dille buluşturarak Türk modasının nereye evrildiğini bir kez daha gözler önüne serdi. Moskova Moda Haftası ise yükselen yetenekler için dünyanın en büyük buluşma noktalarından biri olmayı sürdürüyor. Bu sezon etkinlikte adından en çok söz ettiren isimlerden biri Emre Erdemoğlu oldu. Terziliğe olan entelektüel yaklaşımı, cesur, heykelsi kesimleri ve zengin moda diliyle sektör uzmanlarının takdirini toplayan Erdemoğlu, Türk tasarımın küresel sahnedeki ağırlığını bir kez daha hissettirdi.

Erdemoğlu'nun bu sezonki koleksiyonu "No Apologies", adını hakkıyla taşıyor: güç, hırs ve kurallara uymama üzerine kurulu, özür dilemez bir manifesto. Tasarımcı yine imzası haline gelen yapılandırılmış erkek giyim çizgisinde. Ancak bu kez deriyi ve çarpıcı metalik detayları devreye sokarak koleksiyona cesur, kararlı ve Rock’n Roll bir enerji katmış. İspanya ve Çin'den gelen dikkat çekici sunumların da gündemde olduğu bu sezonda "No Apologies", Moskova'nın uluslararası arenada en çok konuşulan işlerinden biri olmayı başardı.

Sergey Sysoev Moskova Moda Haftası'nda

Emre Erdemoğlu, “Moskova Moda Haftası’na dördüncü kez katılıyor olmak benim için sadece bir devamlılık değil, her sezon daha da güçlenen bir bağ anlamına geliyor. Burası farklı kültürlerin kesiştiği ve hikaye anlatıcılığının gerçek bir karşılık bulduğu çok özel bir platform. Benim için mesele sadece görünürlük değil; duygu ve karakter taşıyan bir moda dilini doğru kitleyle buluşturmak. Her sezon bu etkileşimin daha da güçlendiğini hissediyorum” diyor.

Viva Vox, Ruban ve Sergey Sysoev gibi köklü Rus tasarımcılar ise Moskova Moda Haftası'ndaki koleksiyonlarıyla yerel modanın sanatsal kusursuzluğunu ve uluslararası arenada ne denli güçlü bir rekabet gücü taşıdığını bir kez daha kanıtladı. Kisselenko; monokromatik siyah tonlar, tek parça görünümler ve natürel kumaşlar üzerinden kurduğu net, yapılandırılmış silüetlerle kontrollü bir avangard dil ve rafine bir dekonstrüksiyon sundu.

Surovaya’nın “Siren” koleksiyonu, dalga formları, mineral dokular ve inci referansları üzerinden ilerleyen imgeler aracılığıyla kadın kimliğinin dönüşümünü ele aldı. Li Lab, 80’ler modasının son dönemine ve “power dressing” estetiğine referans veren bir çizgi ortaya koydu. Two Joy triko parçaları güçlü bir ifade alanı olarak yeniden konumlandırırken; Kanzler, doğal renk paletinde tasarlanan takım elbiseler, “smart casual” parçalar, urban dış giyim ürünleri ve knitwear’den oluşan modern ve akıllı bir şehir gardırobu sundu.

Viva Vox Moskova Moda Haftası'nda

Sber, Moskova Moda Haftası'nın stratejik ortağıydı ve GigaChat tarafından kurulan yapay zekâ destekli bir deneme odası organize ederek konukların Rus tasarımcıların tasarımlarını aktif olarak denemelerini sağladı. Mekanın ötesine uzanan GigaChat botu, Rusya genelindeki kullanıcıların fotoğraflarını yükleyip sanal kıyafetleri anında denemelerine olanak tanıdı.

Rusya'nın en büyük pazaryeri olan Wildberries, Moskova Moda Haftası'nın genel ortağı olarak görev yaptı. Wildberries, 'Büyüme Platformu' programı aracılığıyla tasarımcılara konseptten pazara hızlı ve etkili bir yol sunarak, yeni markaların ve üreticilerin işletmelerini büyütmelerine destek oluyor.