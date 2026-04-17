Lazer Göz Tedavisinde Temassız Bir Yaklaşım

Muayene sırasında bazı hastalarımın söylediği bir cümle vardır:

“Hocam, daha önce lazer olamayacağım söylenmişti…”

Bu durum özellikle korneası ince olan hastalarda sık karşılaştığımız bir durumdur. Çünkü klasik lazer yöntemleri, her göz yapısı için uygun olmayabilir. Bu nedenle geçmişte bazı hastalar için seçenekler sınırlı kalmış olabilir.

Ancak göz lazer tedavilerinde teknoloji geliştikçe, bu sınırlar da değişmeye başladı.

No Touch Laser, bu gelişimin önemli bir örneğidir. Bu yöntemde işlem, adından da anlaşılacağı gibi göze herhangi bir cerrahi temas olmadan, tamamen lazer teknolojisi ile gerçekleştirilir. Yani bıçak ya da mekanik bir müdahale söz konusu değildir.

Bu yaklaşım, özellikle kornea yapısı daha ince olan hastalarda değerlendirme imkânı sunabilmesi açısından önemlidir. Elbette her hasta için uygun olup olmadığı, detaylı bir göz muayenesi ile belirlenir. Ancak geçmişte lazer için uygun bulunmayan bazı hastalar için bugün farklı seçeneklerin olması önemli bir gelişmedir.

Hastalarımın en çok merak ettiği konulardan biri de işlem sürecidir. No Touch Laseruygulaması oldukça kısa sürede tamamlanır. İşlem sırasında ağrı hissedilmez. Sonrasında ise ilk birkaç gün hafif batma ve hassasiyet olabilir; bu durum gözün kendini yenileme sürecinin doğal bir parçasıdır.

Burada önemli olan doğru bilgilendirmedir.

Her yöntem gibi No Touch Laser’ın da kendine özgü bir iyileşme süreci vardır. Bu süreci bilen ve doğru beklentiyle ilerleyen hastalar için süreç çok daha rahat geçer.

Benim için en önemli nokta, her hastaya aynı yöntemi önermek değil;

o göz için en doğru seçeneği belirlemektir.

Bugün geldiğimiz noktada, lazer tedavileri artık tek tip değil.

Her göz için farklı bir çözüm mümkün.

Ve bazen…

Daha önce “olmaz” denilen bir durum, doğru yöntemle mümkün hale gelebilir.

Göz Hastalıkları ve Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Özkan Önal