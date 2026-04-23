İNGİLİZCEYİ ÖĞRENMEK HİÇ BU KADAR KOLAY OLMAMIŞTI

Sektöre yön veren pek çok başarılı projeye imza atan Most Production, şimdi de yepyeni bir içerikle YouTube dünyasına adım atıyor. 0-4 yaş grubuna yönelik, İngilizceyi oyun, müzik ve hikayelerle doğal bir deneyime dönüştüren YouTube projesi “Dodee & Onur” yakında izleyici karşısına çıkacak. Gerçek eğitmen ve müzisyen Onur ile sevimli animasyon karakter Dodee’nin dünyasında çocuklar, İngilizceyi eğlenerek hem de kolayca öğreniyor.

Pedagojik yaklaşımıyla öne çıkan seri; dil gelişimini destekleyen tekrarlar, ritmik şarkılar ve günlük rutinler üzerinden İngilizce öğrenmeyi kalıcı ve keyifli hale getiriyor. Aynı zamanda ebeveynler için güvenilir ve eğitici bir içerik alternatifi sunuyor.

Ana sponsorluğunu ebebek’in üstlendiği projeye Humm Organic, Dyson ve Lindos da destek veriyor. Çocuklarla haftalık olarak buluşacak olan “Dodee & Onur”, sadece bir seri değil, büyüyen bir çocuk evreninin ilk adımı olmaya hazırlanıyor.

