Fenerbahçe’nin ilk şampiyonluk kupa hatırası 113 yıl sonra müzayedeye çıkıyor
Türkiye’nin en seçkin müzayede platformlarından biri olan ARTHILL MÜZECİLİK, satışa sunduğu sıra dışı ve paha biçilmez eserlerle tanınan güçlü bir marka olarak, 07 Aralık 2025’te koleksiyon değeri yüksek 128 nadide eseri sanatseverlerle buluşturuyor. Tüm eserler, ilgi çekici bir başlangıç noktası olan 1 USD teklif ile satışa çıkıyor.

Müzayedenin ayrıntılı kataloğunu wwwarthillcomtr üzerinden inceleyen ve eserlere önceden pey verebilen sanatseverler, Yiğit Kocabaş’ın sunumu ile gerçekleşen müzayedeye, 07 Aralık Pazar günü saat 15.00’te hem salonda hem de web sitesi ve mobil uygulama üzerinden online açık artırma ile katılabilecek.

128 Nadir Eser Koleksiyonerlerle Buluşuyor

Osmanlı, Avrupa ve dünya sanat tarihinin önemli örneklerinin yer alacağı müzayedenin öne çıkan eserleri ise şu şekilde:

Sultan II. Abdülhamid Han’ın Maliye Nazırı Vezir Ahmed Reşad Paşa Koleksiyonu’na ait kıymetli parçalar,

Osmanlı Tekstil Sanatı’nın, benzeri Metropolitan Museum of Art’ta bulunan 16. yüzyıl sonu örneği,

Dünya müzelerinin en dikkat çeken seramik örnekleriyle aynı nitelikte 17. yüzyıl İznik seramiği,

Bonaparte (Napoleon) Hanedanlığı için üretilmiş özel yemek takımı,

Mineli ve savatlı Rus gümüşleri, Osmanlı tuğralı gümüşler,

Tophane işi lüleler, hatlar, mühürler, saatler, mücevherler,

18.yy Sax porselenleri, Osmanlı askeri eserleri, hançer, yatağan ve altın kakma kale tüfekleri,

Klasik ve çağdaş sanatçıların tabloları bulunuyor.

Fenerbahçe’nin 1911-1912 Şampiyonluk Kupa Hatırası 113 Yıl Sonra Gün Yüzüne Çıkıyor

Müzayedenin en çok konuşulan parçası ise Fenerbahçe Spor Kulübü’nün 1911–1912 sezonuna ait, hem başkan hem oyuncu olan Arif Emirzade Bey’in şahsına ilk şampiyonluk kupa hatırası olarak takdim edilmiştir. Kulüp tarihinin başlangıç yıllarına ışık tutan bu eser, belgesel özelliği ile kulüp tarihine ışık tutan ele geçmez bir eserdir.

Eserler ARTHILL Gallery’de Sergileniyor

Sanatseverler ve koleksiyonerler, müzayede gününe kadar 12.00 – 18.00 saatleri arasında ARTHIL GALLERY’yi ziyaret ederek eserleri yakından inceleme fırsatı bulacak ve uzman küratörlerden bilgi alabilecek.

Kaynak:TANITIM BÜLTENİ

