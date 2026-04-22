C-Summit Series'in 10. Yılında, Türkiye'nin En Etkin 50 CFO'su Ödüllendirilecek

BMI Business School’un “En Etkin 50 CFO” araştırmasının sonuçları 11 Mayıs’ta açıklanacak. Ödüller, 16 Haziran’da İstanbul’da gerçekleştirilecek CFO Summit 2026’da sahiplerini bulacak.

İSTANBUL — Üst düzey yöneticilere yönelik liderlik zirveleri serisi C-Summit Series, 10. yılını kutluyor. 2016’dan bu yana DataExpert işbirliği, Business Management Institute (BMI) Business School organizasyonunda düzenlenen etkinlikler; CFO Summit ve CHRO Summit’i kapsıyor.

Bu yıl “Redefining Balance (dengeyi yeniden tanımlamak)” temasıyla gerçekleştirilecek C-Summit Series’in ilk buluşması 16 Haziran’da İstanbul’daki Mandarin Oriental Bosphorus’ta düzenlenecek CFO Summit 2026 olacak. BMI tarafından hayata geçirilen “En Etkin 50 CFO” araştırmasının ödülleri de bu etkinlikte verilecek.

“En etkin 50 CFO” araştırmasının etkisi büyüyor

“En Etkin 50 CFO” araştırmasında yöneticiler; finansal performans, stratejik katkı, liderlik yetkinlikleri ve sektörel etki gibi çok boyutlu kriterler üzerinden değerlendiriliyor. Başvuru sürecinin ardından gerçekleştirilen danışma kurulu değerlendirmesi ve oylamayla, finans dünyasında fark yaratan liderler belirleniyor. Bu yılki araştırmanın sonuçlarının 11 Mayıs’ta kamuoyuna duyurulması hedefleniyor.

Araştırma, finans liderlerinin iş dünyasındaki etkisini somut verilerle ortaya koyarken, kariyer yolculuklarına da güçlü bir ivme kazandırıyor. Geçmiş yıllarda listede yer alan bazı CFO’lar, daha sonra CEO ve genel müdür gibi üst düzey rollere yükselerek dikkat çekici bir başarı grafiği çizdi. Bu isimler arasında Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Murat Şeker, İGA İstanbul Airport CEO’su Selahattin Bilgen, SOCAR Türkiye CEO’su Elchin İbadov, Zorlu Enerji CEO’su Elif Yener, IC Holding CEO’su Can Çaka, Kalyon Holding CEO’su Mustafa Koçar, FİLE Market CEO’su Haluk Dortluoğlu, Brisa CEO’su Vecih Yılmaz, Banvit CEO’su Tolga Gündüz, Akkim Kimya Sanayi Genel Müdürü Veysi Küçük gibi yöneticiler yer alıyor.

En Etkin 50 Araştırmaları, yalnızca finans liderlerinin değil, pazarlama kökenli yöneticilerin de üst düzey liderlik rollerine uzanan kariyer yolculuklarını ortaya koyuyor. “En Etkin 50” listesinde yer aldıktan sonra CEO ve genel müdür pozisyonlarına yükselen isimler arasında Garanti BBVA CEO & BBVA Türkiye Ülke Müdürü Mahmut Akten, Türk Hava Yolları CEO’su Ahmet Olmuştur, TEMSA CEO’su Evren Güzel, HDI Sigorta CEO’su Firuzan İşcan, Alternatif Bank Genel Müdürü Ozan Kırmızı, PepsiCo Greater China Foods Genel Müdürü Evrim Şen gibi liderler de bulunuyor. Bu tablo, araştırmanın yalnızca mevcut performansı değil, liderlik potansiyelini de güçlü şekilde ortaya koyduğunu gösteriyor.

En Etkin 50 CHRO araştırması

C-Summit Series kapsamında insan kaynakları liderlerini buluşturacak CHRO Summit 2026’nın, 29 Eylül’de yine Mandarin Oriental Bosphorus’ta düzenlenmesi planlanıyor. Ödülleri bu zirvede verilecek “En Etkin 50 CHRO” araştırmasının başvuruları, haziran sonunda başlayacak.. Adayların araştırma kapsamında değerlendirmeye alınabilmesi için, bulunduğu şirkette ilgili fonksiyonda en az 1 yıl, mevcut pozisyonunda en az 6 ay görev almış olması gerekiyor.

Kaynak:TANITIM BÜLTENİ

Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi: Sevinçle karşıladılar
Sevinçle karşıladılar
Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi
Asgari ücrete ara zammı açıkladı: Gerekçelerini tek tek sıraladı
İkinci el otomobil pazarının rakipsiz şampiyonu:
İkinci el otomobil pazarının rakipsiz şampiyonu:
Modada 3-3-3 kuralı: 9 parça ile sonsuz kombin yaratma sanatı
Yeni düzenleme kabul edildi! Memurlara 247 bin TL ödeme yapılacak
Yeni düzenleme kabul edildi!
Memurlara yatacak para belli oldu
"Süper Hibrit" mucizesi! Petrol devi kendi mucize motorunu üretiyor
Gelecek sadece elektrikli değil:
"Süper Hibrit" mucizesi! Petrol devi kendi mucize motorunu üretiyor
Bağışıklığımız da kırışır!
Barış Alper Yılmaz'ın Rize'de HES direnişine katıldığı görüntüler ortaya çıktı
Çekmecenizde bir servet yatıyor olabilir: Eski telefonlar altınla yarışıyor!
Çekmecenizde bir servet yatıyor olabilir: Eski telefonlar altınla yarışıyor!
Yüzde 20 büyüyen pikap pazarında mevsimi geldi rekabet kızıştı
Tanıtım Bülteni
Cumartesi Anneleri 1094'üncü haftada!
Cumartesi Anneleri 1094'üncü haftada!
Başkentte bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak
Başkentte bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak
Görevi başında öldürülen doktor için anma töreni düzenlendi
Görevi başında öldürülen doktor için anma töreni düzenlendi