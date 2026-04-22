Balparmak’ın Dünya Arı Günü Farkındalık Projesi’nin yenisi 23 Nisan’da başlıyor

İSTANBUL – Türkiye’nin lider bal markası Balparmak’ın, Migros ve TEMA Vakfı iş birliğiyle başlattığı “Dünya Arı Günü” farkındalık projesinin ikincisi başlıyor. Geçtiğimiz yıl bini aşkın çocuğun resim gönderdiği proje, bu yıl 23 Nisan – 31 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Doğaya duyarlı nesillerin yetişmesi amacıyla geliştirilen projede çocuklara bu yıl “Çevreci arı olsaydın, dünya için ne yapardın?” sorusu yöneltiliyor. Çocuklar, düşüncelerini resimle ifade ederken TEMA Vakfı aracılığıyla doğaya bir fidan armağan edecek, aynı zamanda sürpriz hediyelerle buluşacak.

Arılar, gezegenimizin en özel canlıları arasında yer alıyor. Geçmişi insanlık tarihinden çok daha eskiye dayanan ve yaklaşık 100 milyon yıldır varlıklarını sürdüren arılar, yalnızca bal üretmekle kalmıyor, yaşamın devamlılığını da sağlıyor. Çiçekli bitkilerin yaklaşık yüzde 80’i arıların tozlaşması sayesinde çoğalırken, soframıza gelen birçok meyve ve sebze de onların çalışkanlığıyla varlığını sürdürüyor. Kısaca; “Arılar Varsa Gelecek Var.”

Minik ressamların hayalleri hatıra ormanına dönüşecek

46 yıldır balın ve arıların sürdürülebilirliği için pek çok projeye imza atan Balparmak’ın, çocukların doğaya ve arılara yönelik farkındalığını artırmak amacıyla hayata geçirdiği “Doğa İçin Arı Gibi Düşün” resim projesinin ikincisi, 23 Nisan’da başlıyor.

Balparmak’ın, Migros ve TEMA Vakfı iş birliğiyle yürüttüğü projede bu yıl çocuklara “Çevreci arı olsaydın, dünya için ne yapardın?” sorusu yöneltiliyor. Çocuklardan bu soruya hayallerini resme dökerek yanıt vermeleri bekleniyor.

23 Nisan – 31 Mayıs 2026 tarihleri arasında çizdikleri resimleri web adresine yükleyen her çocuk için TEMA Vakfı’na fidan bağışı yapılacak. Önceki yıllarda olduğu gibi Dünya Arı Günü kapsamında projeye katılan çocuklar adına 10 bin fidanlık bir hatıra ormanı oluşturulması hedefleniyor.

Her çocuğun eseri çok değerli.

Özellikle bir yarışma formatında tasarlanmayan projede yine “birinci” ya da “ikinci” olmayacak. Çünkü bu farkındalık hareketine her çocuğun katkısı büyük değer taşıyor.

Projeye katılan tüm çocukların eserleri bu yıl da web sitemizde sergilenecek. Ayrıca tüm katılımcılara, içinde çeşitli hediyelerin yer aldığı paketler gönderilecek.

Geçtiğimiz yıl Türkiye’nin dört bir yanından bini aşkın çocuğun katıldığı projenin, bu yıl da yoğun ilgi görmesi bekleniyor.

Ulaş Altıparmak: “Geleceği doğaya duyarlı nesiller kurtaracak”

Balparmak Genel Müdürü Ulaş Altıparmak, şirketin kurulduğu günden bu yana doğanın ve arıların korunmasına yönelik pek çok projeye imza attığını belirterek, çocukların arıların ekosistem için önemini anlama ve anlatma konusunda her zaman çok daha duyarlı olduğuna dikkat çekti. Altıparmak, “Doğa İçin Arı Gibi Düşün” projesine ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

“Çocuklar, hayata geçirdiğimiz her projede doğa için sorumluluk alan birer doğa elçisine dönüştü. Bu nedenle onlar için kurguladığımız projeleri hiçbir zaman yarışma formatında ele almıyoruz. Çünkü bizim için her katılım çok değerli.

Projeye katılan tüm çocukların eserleri sayfamızda sergileniyor. Ayrıca çocukların tamamına, Balparmak, TEMA Vakfı ve Migros iş birliğiyle hazırlanan, içinde çeşitli hediyelerin yer aldığı paketler ulaştırdık.

Gelenekselleştirmeyi hedeflediğimiz ‘Doğa İçin Arı Gibi Düşün’ projemizin ikincisini 23 Nisan itibarıyla başlatıyoruz. Bu yıl çocuklara sorumuzu, yeni arı serimizden ‘Çevreci Arı’ aracılığıyla yöneltiyoruz: ‘Sen de bir Çevreci Arı olsaydın, doğa için ne yapardın?’

Çocuklarımızın bu soruya yanıt olarak çizecekleri resimleri web sitemiz üzerinden bizimle paylaşmalarını bekliyoruz. Projemiz, 31 Mayıs 2026 tarihine kadar devam edecek. Hedefimiz, bu yıl da TEMA Vakfı’na 10 bin fidan bağışıyla yeni bir hatıra ormanı daha oluşturmak.

Bu projeye katılarak doğaya sevgiyle dokunan, yaptıkları resimlerle arıların ve yaşamın önemini hissettiren tüm çocuklarımıza gönülden teşekkür ediyor, hepsinin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyorum.”

Balparmak Kampüs’te binlerce çocuğa arının önemi anlatılıyor

Son yıllarda Balparmak Kampüs’te binlerce çocuğu ağırladıklarını belirten Altıparmak, şu bilgileri paylaştı:

“Balparmak Kampüs’te son 4 yılda yaklaşık 9 bin çocuğu ağırladık. Pedagog eşliğinde gerçekleştirdiğimiz buluşmalarda, arının yaşamın sürdürülebilirliği açısından ne kadar önemli olduğunu anlatıyoruz. Çünkü arının ve doğanın izinden gitmek, bizim için yalnızca bir iş değil; aynı zamanda bir sorumluluk ve yaşam biçimi.”

“Çevreci Arı” çocukları doğayı korumak için resim yapmaya çağırıyor

Balparmak Pazarlama Direktörü Ilgın Övül Yağız ise Balparmak’ın yeni arı serisinin ilk uyarlamasını “Çevreci Arı” karakteriyle bu projede hayata geçirdiklerini belirterek şunları söyledi:

“Doğayla bağ kuran, arının değerini fark eden ve bu dünyayı anlayarak sahiplenen bireyler yetişmesini önemsiyoruz. Çünkü gerçek etki, çocukların kalbinde doğaya ve arılara yönelik sevgi ile farkındalık bırakabildiğimizde ortaya çıkıyor. Arılardan ilham alarak oluşturduğumuz yeni arı serisini de bu nedenle yalnızca ürünlerimize değil, topluma dokunan projelerimize de taşıyoruz. Önümüzdeki dönemde bu yaklaşımımızı çeşitli iletişim alanlarına taşıyarak büyütmeyi hedefliyoruz.”

*Türkiye 2025 Nielsen raporuna göre ciro (TL) bazında.

Balparmak Hakkında:

Tüketicisine sunduğu kalite standardı ile farklılaşan, balın ve arı ürünlerinin doğallığını koruyarak hak ettiği en yüksek değere çıkarmak misyonuyla çalışan Balparmak, bu anlamda sektörün öncülüğünü üstleniyor. Gıda güvenliği konusunda uluslararası standartlara göre çalışan Balparmak; FSSC 22000 (Food Safety System Certification) ve BRCGS (British Retail Consortium Global Standards) gibi uluslararası gıda güvenliği sistemleri sertifikalarına da sahip. Arı ürünleri alanında Türkiye’nin ilk, Avrupa'nın ise en kapsamlı dört eşdeğer Ar-Ge Merkezinden birine sahip olan Balparmak; TÜRKAK tarafından akredite edilen Bal ve Diğer Arı Ürünleri Araştırma ve Kalite Kontrol Laboratuvarı sayesinde tüketicilerine sunduğu ürünleri en az 100 parametrede analiz ediyor.