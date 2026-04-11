Volkan Demirel: Tüm sorumluluk bende

Süper Lig'in 29. haftasında konuk olduğu Başakşehir'e 3-0 yenilen Gençlerbirliği'nde teknik direktör Volkan Demirel, ligde kalmak istediklerini belirterek, ''Takımıma tüm sorumluluğun bende olduğunu söyledim'' dedi.

Gençlerbirliği teknik direktörü Volkan Demirel, 3-0 kaybettikleri Başakşehir maçı sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

''TÜM SORUMLULUK BENDE''

İlk yarının son bölümünde üst üste yedikleri gollerle işlerini çok zora soktuklarını belirten Volkan Demirel, "İkinci yarıda değişiklikler yapma gereği duyduk. İlk yarıda 1-0 geri düştükten sonra da oyunun hakimi bizdik. Yakaladıklarımızı atamadık. Tam tersi oldu ve ilk yarı 3-0 mağlup duruma düştük.
Çok zor oldu. Kaybedeceğimiz bir şey yoktu. Duran toplar haricinde ilk kez akan oyunda goller yedik.
Takımıma tüm sorumluluğun bende olduğunu söyledim. Önümüzde 5 maç var, alabileceğimiz en çok puanı alıp ligde kalmak için mücadele edeceğiz. Ligde kalmak istiyoruz. Her şeyin bilincindeyiz. Elimizden geldiği kadar ligde kalmak için mücadele edeceğiz." ifadelerini kullandı. (AA)

Bursaspor tek golle kazandı: Şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı
Arsene Wenger A Milli Takım'ı merakla bekliyor
Kocaelispor'dan Galatasaray maçına saatler kala zehir gibi açıklama: Bedelini ödeteceğiz
