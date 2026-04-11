Fenerbahçe Jayden Oosterwolde'yi kaybetti

Fenerbahçe'nin Kayserispor ile karşılaştığı maçta sarı kart gören Jayden Oosterwolde, cezalı duruma düştü. Oosterwolde, Çaykur Rizespor maçında forma giyemeyecek.

Süper Lig'de Kayserispor ile karşılaşan Fenerbahçe'ye Jayden Oosterwolde'den kötü haber geldi.
Jayden Oosterwolde, mücadelenin 25. dakikasında sarı kart gördü ve cezalı duruma düştü.
Hollandalı yıldız, gelecek hafta oynanacak olan Çaykur Rizespor maçında forma giyemeyecek.

TEDESCO'DAN 1'İ ZORUNLU 2 DEĞİŞİKLİK

Süper Lig'in 29. haftasında Zecorner Kayserispor'a konuk olan Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, son oynadıkları Beşiktaş maçının ilk 11'ine göre kadroda 1'i zorunlu 2 değişikliğe gitti.
İtalyan teknik adam, Beşiktaş maçında ilk 11'de değerlendirdiği Asensio'yu sakatlığı dolayısıyla Kayserispor karşısında oynatamadı. Genç çalıştırıcı Musaba'yı ise yedek soyundurdu. Domenico Tedesco, bu isimlerin yerine bir maçlık aranın ardından Kerem Aktürkoğlu ve Sidiki Cherif'e 11'de şans verdi.
Kayserispor karşısında kaleyi Ederson Moraes'e emanet eden Tedesco, savunma dörtlüsünü Nelson Semedo, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde ve Archie Brown'dan oluşturdu. Orta ikilide Matteo Guendouzi ile N'Golo Kante'yi kullanan 40 yaşındaki teknik adam, hücumda Dorgeles Nene, Kerem Aktürkoğlu ve Tallisca'yı görevlendirdi. Tedesco, gol yollarında ise Sidiki Cherif'e şans tanıdı.
Fenerbahçe'de Tarık Çetin, Mert Günok, Çağlar Söyüncü, Fred, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Musaba, Levent Mercan, Oğuz Aydın ise yedek soyundu.
Sarı-lacivertli takımın Beşiktaş ile oynadığı karşılaşmanın ilk yarısında sakatlanan Asencio kadroda yer alamadı. Sakatlığı devam eden İsmail Yüksek ise Kayseri'ye getirilmedi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

