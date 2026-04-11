Fenerbahçe'de Skriniar maça devam edemedi

Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan Milan Skriniar, Beşiktaş derbisiyle sahalara geri dönmüştü.

Sarı-lacivertlilerin kaptanı, Kayserispor maçına da ilk 11'de başladı.

MAÇA DEVAM EDEMEDİ

Ağrıları olmasına rağmen karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Milan Skriniar, maça devam edemedi ve tedbir amacıyla ikinci yarının başında oyundna çıktı.

Skriniar'ın yerine oyuna Çağlar Söyüncü dahil oldu.

OOSTERWOLDE CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde, Kayserispor maçında gördüğü sarı kart sonrası cezalı duruma düştü.

Yıldız oyuncu, Çaykur Rizespor maçında forma giyemeyecek.

Oosterwolde dışında Kerem Aktürkoğlu, Matteo Guendouzi, Nelson Semedo, Archie Brown, Anthony Musaba, Mert Müldür ve Dorgeles Nene, bu maçta kart görmeleri durumunda bir sonraki hafta oynanacak Rizespor mücadelesinde oynayamayacak.