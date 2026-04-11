Fenerbahçe Kayserispor'u 4 golle geçti: Rahat kazandı

Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya geldi.

Fenerbahçe, RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi 4-0 kazandı.

Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golleri 45+1'de N'Golo Kante, 60. ile 87. dakikalarda Anderson Talisca ve 62. dakikada Dorgeles Nene attı.

GALATASARAY'I BEKLEMEYE GEÇTİ

Bu sonuçla Fenerbahçe, puanını 66 yaparak maç fazlasıyla Galatasaray ile olan puan farkını 1'e indirdi ve 2. sıraya yerleşti.

Sarı-lacivertlilerin gözü yarın oynanacak olan Galatasaray-Kocaelispor maçında olacak.

Kayserispor ise 23 puanla 16. sırada küme düşme hattında kaldı.

MAÇTAN ÖNEMLİ BÖLÜMLER

7. dakikada Fenerbahçe atağında ceza sahasına giren Nene'nin pasında ceza yayı içerisinde topla buluşan Guendouzi'nin şutunda meşin yuvarlak auta çıktı.

12. dakikada Kante'nin savunmanın arkasına pasında ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Brown'un şutunda kaleci Bilal Bayazıt, uzanarak topu çeldi.

16. dakikada sağ çaprazda topla buluşan Katongo'nun uzaktan sert şutunda kaleci Ederson soluna uzanarak meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

35. dakikada savunmanın kafayla uzaklaştırdığı topu iyi takip eden Talisca'nın gelişine vuruşunda kaleci Bilal Beyazıt golü engelledi.

45+1. dakikada sağ kanattan Kerem Aktürkoğlu'nun ortasında rakiplerinin arasından iyi yükselen Skriniar'ın ceza alanından kafa vuruşunda meşin yuvarlak, üst direğe çarparak oyun alanına döndü.

45+1. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Kerem Aktürkoğlu'nun kullandığı kornerde defans oyuncularının uzaklaştırdığı topa Kante'nin gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak sağ kale direğinin dibinden ağlarla buluştu: 0-1.

Maçın ilk yarısını Fenerbahçe, 1-0 önde tamamladı.

54. dakikada sol kanattan Kayserispor atağında Cardoso'nun ortasında ceza sahasına koşu yaparak giren Furkan Soyalp'in kafa vuruşundan meşin yuvarlak kale direğinin üzerinden auta gitti.

58. dakikada Nene'nin ara pasında ceza sahasına giren Kerem Aktürkoğlu'nun şutunda kaleci Bilal Bayazıt, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

60. dakikada Brown'un pasında ceza yayı içerisinde topla buluşan Talisca'nın bekletmeden sol ayağıyla yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak sağ kale direğinin dibinden ağlara gitti: 0-2.

62. dakikada ceza sahası içerisinde Katongo'nun Denswil'e gönderdiği pasta araya giren Nene kaleciyle karşı karşıya pozisyonda meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-3.

87. dakikada sol çaprazdan Kerem Aktürkoğlu'nun ortasında altı pas üzerinde iyi yükselen Talisca'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 0-4.

88. dakikada sağ kanattan gelişen Kayserisipor atağında Onugkha'nın pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Cardoso'nun vuruşunda meşin yuvarlak sağ kale direğinin dibinden auta çıktı.

Karşılaşma Fenerbahçe'nin 4-0 üstünlüğüyle sona erdi.