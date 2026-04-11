Fatih Tekke'den penaltı açıklaması

Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı ve şampiyonluk yarışında kritik bir kayıp elde etti.

Trabzonspor teknik direktörü Fatih Tekke, maçtan sonra açıklamalarda bulundu.

''PENALTI TARTIŞMAYA AÇIK''

Alınan sonuçtan dolayı üzgün olduklarını aktaran deneyimli teknik adam, ''Belki de ligde ilk defa bütün istediklerimiz yaptığımız bir maçtı. Ön tarafta pozisyon sıkıntımız vardı. Pozisyonlar var. Kalemize top geldi diyemem. Geldi gelmedi arasında bir penaltı var, tartışmaya açık. Sonrasında 2 fırsat var, değerlendiremedik. Üzücü bir maç oldu. Bu maçta iyi oynadık. Çok erken penaltıyla cezalandırıldık. İstediğimiz üretkenlik olmadı. Oyun olarak gayet iyiydi ama 2 puan kaybettik. Dedim, bu periyot zor. Haftaya yine zor maç var. Yapacak bir şey yok. Üzülüyoruz, yapacak bir şey yok.'' ifadelerini kullandı.