Türkiye Kuzey Makedonya'ya 6-3 yenildi

Türkiye Kuzey Makedonya'ya 6-3 yenildi
Futsal 2028 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde A Milli Takım Kuzey Makedonya'ya 6-3 mağlup oldu.

Futsal A Milli Takımımız, Litvanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2028 Futsal Dünya Kupası Avrupa Elemeleri C Grubu ikinci maçında Kuzey Makedonya'ya 6-3 mağlup oldu.

Druskininkai Hall'da oynanan mücadelede Milli Takımımızın gollerini Umur Ağır ve Burak Uğurlu (2) kaydetti. Grubumuzun diğer maçında Litvanya, Bulgaristan'ı 3-0 yendi.
Türkiye, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri C Grubu'nda Litvanya, Kuzey Makedonya ve Bulgaristan ile mücadele ediyor. Grup müsabakaları sonunda ilk iki sırayı alan takımlar, 2028 Futsal Dünya Kupası Ana Tur Elemeleri'ne katılma hakkı elde edecek.

MİLLİ TAKIMDAKİ OYUNCULAR

Futsal A Milli Takımımızın Dünya Kupası Avrupa Elemeleri aday kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:
Kaleciler: Alpay Yüzgeç (Heracles Almelo), Hulusi Efe Ceylan (Fenerbahçe A.Ş.), Yusuf Efe Sözübek (Kingersheim)
Savunma: Burak Uğurlu (Karasuspor), Gök Deniz Kahveci (Goes Futsal), Muhammed Yusuf Aygün (Karasuspor), Ahmet Köse (Fenerbahçe A.Ş.)
Kanat: Umur Ağır (ZVV Eindhoven), Salih Öndüç (Arapgir Spor Kulübü), Cemil Avcı (As Saint Priest), Mustafa Papatya (Afyon Spor Kulübü), Hasan Hakan Bülbül (Artistes Futsal)
Forvet: Ahmet Bolat (Adana Demirspor A.Ş.), Ali Kaya (La Cuatro Futsal ), Kahan Özcan (Bordeaux Boys)
Teknik Direktör: Murat Kaya

