Kupa maçı sonrası büyük tepki: Hafızalardan çıkmayacak kara gece

Kupa maçı sonrası büyük tepki: Hafızalardan çıkmayacak kara gece
Samsunspor, Türkiye Kupası'nda Trabzonspor'a elendikleri maçın ardından flaş bir paylaşım yaptı.

Türkiye Kupası çeyrek final maçında Samsunspor, Trabzonspor'a penaltı atışları sonucunda elendi ve kupaya veda etti.
Samsunspor, maçın ardından hakem Atilla Karaoğlan ile ilgili flaş bir paylaşım yaptı.
Yapılan paylaşımda, ''Pozisyonlar açık, vicdan KARA... Hafızalardan çıkmayacak KARA gece!'' ifadeleri kullanıldı.

''ŞANSSIZ BİR ŞEKİLDE ELENDİK''

Samsunspor'un yardımcı antrenör Sebastian Hahn, penaltı atışları ile kupadan şansız bir şekilde elendiklerini söyledi.
Hahn, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, taraftarlara güzel bir karşılaşma izlettirdiklerini kaydetti.
Kırmızı kart pozisyonuna kadar iyi oynadıklarına işaret eden Hanh, "Bugün göstermiş olduğumuz performansla, sonuç istediğimiz gibi olmasa da güzel bir futbol izletmişizdir. Kırmızı karta kadar güzel bir performans gösterdik. Kırmızı karttan sonra da devam ettirmek istedik. Maçın sonunda penaltı atışları ile şanssız bir şekilde elendik. Penaltı atışlarından doğal olarak biri elenecekti. Kaybettiğimiz için çok üzgünüz." diye konuştu.

''BEKLEMİYORDUK''

Hanh, hakemin kötü bir yönetim gösterdiğini vurgulayarak, "Hakemin böyle bir yönetim göstereceğini beklemiyorduk. Buna benzer bir hakem yönetimini daha önce de tecrübe etmiştik. Penaltı isimlerinin doğru olduğunu düşünüyorum. Antrenmanlarda penaltı atışlarını çalışmıştık. Bu futbolda olabilen bir şey. Bu sonuç olarak ilk defa olmadı, bundan sonra da olacaktır." ifadelerini kullandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

