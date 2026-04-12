Galatasaray'ın yıldızına sert sözler: Fenerbahçe'de olsa sahaya atlar onu boğardım

Spor yorumcusu Emre Bol, Galatasaray’ın Alman yıldızı Leroy Sane ile ilgili sert sözler kullandı. Bol, ‘’Böyle bir adam Fenerbahçe’de olsa sahaya atlar onu boğardım’’ dedi.

''SAHAYA ATLAR ONU BOĞARDIM''

Sane ile ilgili konuşan Bol, "Galatasaray taraftarlarına soruyorum siz bu Leroy Sane'ye nasıl dayanıyorsunuz ya? Böyle bir adam Fenerbahçe'de olsa sahaya atlar onu boğardım. Aşırı sinir bozucu. Asist yaptı ama yıllık 12 milyon euro alıyorsun. Vücut dili ve tarzı çok lakayıt." dedi.

''ICARDI BUNU YAPAMIYOR''

Konuşmasını sürdüren Emre Bol, "Osimhen yoksa Barış Alper oynayacak. Çünkü Barış ön alan baskısı yapıyor ve stoperlere basıyor. Icardi bunu yapamıyor. O sebeple Barış hep oynayacak. Abdülkerim olmayınca stoperden iyi top çıkaramıyorlar. Onun eksikliğini Galatasaray hissediyor. Singo baskı alanında top çıkaramıyor. Kafa topu da veriyor. Bence Singo 3'lünün kanat beki gibi oynar." ifadelerini kullandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

