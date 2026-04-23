Galatasaray 10 fark atarak kazandı

Galatasaray MCT Technic, Basketbol Süper Ligi’nin 26. hafta maçında Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i 90-80'lik skorla yendi.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 26’ncı haftasında Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, evinde ağırladığı Galatasaray MCT Technic’e 90-80 mağlup oldu. Maçın ilk periyodunda güçlü rakibi karşısında 20-18 geride kalan Denizli ekibi ilk yarıyı da 47-32 geride kapattı.
Karşılaşmanın üçüncü periyodunu da Galatasaray 72-52 önde tamamladı.
Son periyotta da üstünlüğünü koruyan sarı-kırmızılı ekip maçı 90-80'lik skorla kazandı.

MAÇTAN NOTLAR

  • SALON: Pamukkale Üniversitesi
  • HAKEMLER: Mehmet Karabilecen, Ali Şakacı, Alper Özgök
  • YUKATEL MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ BASKET: Emre Tanışan 2, Griffin 13, Zoriks 4, Bleijenbergh 14, Ömer Can İlyasoğlu 6, Miles 6, Badzim 25, Cazalon, Omic 4, Egemen Güven 2, Mahir Ağva 4
  • GALATASARAY MCT TECHNIC: Ellis, Robinson, Rıdvan Öncel 13, Palmer 2, Petrucelli 12, Gillespie 2, White 8, Can Korkmaz 9, Meeks 17, Muhsin Yaşar 12, Buğrahan Tuncer 15
  • 1’İNCİ PERİYOT: 18-20
  • İLK YARI: 32-47
  • 3’ÜNCÜ PERİYOT: 52-72 (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

