Fenerbahçe'de yeni golcünün geleceği tarihi açıkladı

Fenerbahçe Futbol Şube Sorumlusu Ertan Torunoğulları, CNBC-e'ye açıklamalarda bulundu. Torunoğulları transfer çalışmalarına dair çarpıcı sözler sarf etti.

Ara transfer dönemi sonrası golcü eksikliği nedeniyle eleştirilerin hedefi haline gelen sarı-lacivertlilerde Torunoğulları, haziran ayını işaret etti.

"YENİ GOLCÜ TRANSFERİMİZ HAZİRANDA KAMPA OLACAK”

Kampa gitmeden transferlerin yapılacağını vurgulayan Torunoğulları, “Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hiçbir zaman bitmez. Bizim de hocamızla birlikte yaptığımız bir planlama var. Mayıs ayında değerlendirip, bir aksilik olmazsa Haziran kampına tam kadro gitmek istiyoruz. Görüştüğümüz çok iyi golcüler var. Yeni golcü transferimiz haziranda takımda olacak. Çok iyi forvetlerle görüşüyoruz. Bir aksilik olmazsa haziran kampına biz yüzde 90 tam kadroyla gitmek istiyoruz” dedi.

"ALIN DEMEKLE OLMUYOR"

Transfer eleştirilerine yanıt veren Torunoğulları, "Biz transfer görüşmesine gidiyoruz, vatandaş diyor 'alın'... Alın demekle olmuyor. Almanya'da 2 milyona oynayan Türkiye geldiğinde net 5 milyon istiyor. Verirken de üzülüyorsun. Hep birlikte karar alıp, bir politika izleyip bu maaşları düşürmemiz gerekiyor. Kulüpler Birliği'nde bunu gündeme getireceğiz. Türk futbolu için bir yol haritası çizmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

EN NESYRI VE DURAN GİTTİ CHERIF GELDİ

Ara transfer döneminde En Nesyri ve Jhon Duran ile yollarını ayıran sarı-lacivertliler, Sidiki Cherif’i kadrosuna kattı. Ancak Cherif’in tecrübe eksikliği nedeniyle transfer yetersiz bulundu.