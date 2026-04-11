Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesi korkutan senaryo

Süper Lig’de son olarak Beşiktaş’ı tek golle mağlup eden Fenerbahçe’de Marco Asensio endişesi yaşanıyor. Derbide yaşadığı sakatlık nedeniyle ilk yarı bitmeden oyundan çıkmak zorunda kalan İspanyol futbolcunun durumu belirsizliğini koruyor.

SAKATLIK UZAYABİLİR

Takvim'in haberine göre; oyuncunun dizindeki ödemin hala geçmemesi nedeniyle planlanan ikinci MR hala çekilemedi. Sakatlığın daha önce operasyon geçirdiği dizinde olması nedeniyle risk almak istemeyen sağlık ekibi, bekleyişini sürdürüyor.

Oyuncunun sağlık durumu yakından takip edilirken durumunun netleşmesi için ödemin inmesinin ardından bir MR daha çekilecek.

GALATASARAY MAÇINA YETİŞTİRMEYE ÇALIŞIYORLAR

İlk bulgulara göre 2 hafta sahalardan uzak kalacağı kaydedilen Marco Asensio’nun sakatlığının uzayabileceği belirtiliyor. Sağlık ekibi, İspanyol futbolcuyu, Galatasaray derbisine yetiştirmeyi amaçlıyor.

DERBİ NE ZAMAN?

26 Nisan Pazar günü oynanacak olan Galatasaray – Fenerbahçe derbisi saat 20.00’de başlayacak.