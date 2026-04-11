Avrupa Avrupa derken Fenerbahçe Arjantin'den çıktı

Fenerbahçe'nin gelecek sezon için transfer çalışmalarını Avrupa'da sürdürdüğü ileri sürülüyordu. Ancak sürpriz bir gelişme yaşandı. Sarı lacivertlilerin Arjantinli genç stoperle anlaştığı ortaya çıktı.

Fenerbahçe'de başkan Sadettin Saran'ın teknik direktör Domenico Tedesco'nun raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını Avrupa'da sürdürdüğü ileri sürülüyordu.

Ancak sarı lacivertlilerin sürpirizi Güney Amerika ülkesi Arjantin'den çıktı. Hürriyet'in Arjantin basınına dayandırdığı habere göre; Fenerbahçe Independiente forması giyen Kevin Lomonaco'ya teklif yaptı.
24 yaşındaki oyuncunun Fenerbahçe'nin teklifini kabul ettiği de haberde yer aldı.

1.92 BOYUNDA STOPER OYNUYOR

1.92 boyunda olan ve stoper olarak görev yapan genç futbolcu, Red Bull Bragantino'dan kiralık olarak Club Atletico Independiente'd oynuyor.

tanımlanmamış
Independiente'nin de bu futbolcunun bonservisini almak istediği belirtiliyor.
Özellikle son 1 yılda büyük sıçrama yapan Arjantinli futbolcunun bonservis değeri 9 milyon euro olarak gösteriliyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

