Rahmi Koç bizzat devreye girdi: Beşiktaş'ta dev anlaşma

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Tüpraş ve Beko ile yapılan sponsorluk anlaşmalarına dair konuştu. Adalı, Rahmi Koç'a teşekkür etti.

Beşiktaş’ta 2026 yılı 1. Olağan Divan Kurulu toplantısını gerçekleştirildi. Akatlar Mustafa Kemal Merkezi Atilla İlhan Salonu’nda gerçekleşen toplantıda Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı açıklamalarda bulundu.

RAHMİ KOÇ’A TEŞEKKÜR

Tüpraş ve Beko’yla yapılan sponsorluk anlaşmalarına dair konuşan Serdal Adalı, Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç’a teşekkür etti.

“BEŞİKAŞ İÇİN NE GEREKİYORSA YAPALIM”

Rahmi Koç ile yaptığı görüşmeyi anlatan Serdal Adalı, “Beşiktaş'a verdiği tüm destekler için Mustafa Rahmi Koç'a şükranlarımı iletmek istiyorum. Sponsorluk görüşmeleri için Rahmi Koç ile görüştüğümde hiç düşünmeden ‘Beşiktaş için ne gerekiyorsa yapalım’ dedi” ifadelerini kullandı.

ART ARDA 2 DEV ANLAŞMA AÇIKLANDI

Siyah-beyazlılar, 2029 sezonunun sonuna kadar forma göğüs sponsorluğu için Beko ile anlaştı. Buradan toplamda 468.4 milyon lira gelir elde edildi.

Bir diğer Koç Holding iştiraki Tüpraş’la da stat isim sponsorluğu için yeniden anlaşıldı. 3 yıllık anlaşma için 1,18 milyar TL'lik ödeme yapılacak.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

