Kazanmak için sırtı kırılan atı defalarca kırbaçladı! İşkenceli galibiyetten sonra da öldürüldü... İşte o görüntüler

Engelli koşuda son engele takılan atın sırtı kırıldı. Galibiyet hırsıyla durmayan jokeyi, sırtı kırılan atı defalarca kırbaçladı. Talihsiz at yarışı birinci bitirdi ancak müdahalelere yanıt vermeyince öldürüldü. İşte dünyanın konuştuğu o görüntüler...

İngiltere'de koşulan engelli at yarışı binlerce izleyicinin gözü önünde işkence anlarına sahne oldu.

KAZANMAK İÇİN SIRTI KIRILAN ATI DEFALARCA KIRBAÇLADI!

Yarışı birincilikle bitiren Gold Dancer, son engeli atlarken sırtı kırıldı.

kazanmak-icin-sirti-kirilan-ati-defalarca-kirbacladi-iskenceli-galibiyetten-sonra-da-olduruldu-iste-o-goruntuler-2.jpg

Arka ayaklarını yere koyduğu anda yaşadığı acı kameralara yansıyan talihsiz at, bitiş çizgisine kadar jokeyin defalarca vurduğu kırbaç darbelesiyle koştu.

kazanmak-icin-sirti-kirilan-ati-defalarca-kirbacladi-iskenceli-galibiyetten-sonra-da-olduruldu-iste-o-goruntuler-3.jpg

Çizgiyi geçtikten sonra bir süre daha jokeyini kırılan sırtında taşıyan Gold Dancer, bacaklarının hakimiyetini kaybetmeye başladı.

kazanmak-icin-sirti-kirilan-ati-defalarca-kirbacladi-iskenceli-galibiyetten-sonra-da-olduruldu-iste-o-goruntuler-4.jpg

Jokey, atın sırtından inerken kırılan sırtının çıkıntısı da görüldü.

kazanmak-icin-sirti-kirilan-ati-defalarca-kirbacladi-iskenceli-galibiyetten-sonra-da-olduruldu-iste-o-goruntuler-5.jpg

İŞKENCELİ GALİBİYETTEN SONRA DA ÖLDÜRÜLDÜ...

Dünyanın gündemine oturan işkence yarışının görüntüleri tartışmalara neden olurken, Gold Dancer ağır yaralandığı olayın ardından yapılan müdahalelere yanıt veremedi.

Talihsiz atın uyutularak ölümüne karar verildi.

İŞTE O GÖRÜNTÜLER

Yarışa tanıklık eden herkesi sarsan o anlara ait görüntüler kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. İşte o görüntüler:

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

