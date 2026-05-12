Fenerbahçe 12 Mayıs'ı unutmadı
Süper Lig'de bu sezon da şampiyonluğa ulaşamayan Fenerbahçe resmi internet sitesinden gece 00:00'da dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.
Fenerbahçe Kulübü, resmi sosyal medya hesabından 12 Mayıs 2012’de yaşanan olayları hatırlatan bir paylaşım yaptı.
“12 MAYIS 2012: UNUTMADIK, UNUTMAYACAĞIZ”
3 Temmuz sürecinin ardından yaşanan olayların kulüp için dönüm noktası olduğu vurgulandı.
Fenerbahçe - Galatasaray maçı öncesinde FETÖ bağlantılı polisler tarafından planlı bir gerginlik yaratıldığı, stadın gazla doldurulduğu ve taraftarların sokaklarda kovalandığı hatırlatıldı.
Kadın, erkek, çocuk demeden taraftarların canına kast edildiği ifade edildi.
BİRLİK VE DAYANIŞMA
Kulüp açıklamasında, Fenerbahçe’nin tarih boyunca olduğu gibi o gün de haksızlık karşısında geri adım atmadığı, birlik ve dayanışma içinde gerçeklerin ortaya çıkması için mücadele ettiği belirtildi.
İŞTE FENERBAHÇE'NİN AÇIKLAMASI:
3 Temmuz 2011’de başlayan ve Fenerbahçe’yi hedef alan sürecin önemli dönüm noktalarından biri olan 12 Mayıs olaylarının üzerinden 14 yıl geçti.
12 Mayıs 2012 tarihinde stadımızda oynanan Fenerbahçe - Galatasaray maçı öncesinde, FETÖ’cü polisler tarafından planlı bir gerginlik yaratılmış; hiçbir olay yokken stadımız gaza boğulmuş, sokaklarda taraftarlarımız kovalanmış, kadın, erkek, çocuk, genç, yaşlı demeden insanlarımızın canına kast edilmiştir.
Fenerbahçe camiası ise tarihi boyunca olduğu gibi o gün de haksızlık karşısında geri adım atmamış; birlik, dayanışma ve haklılığından aldığı güçle gerçeklerin ortaya çıkması için mücadelesini sürdürmüştür.
119 yıldır onurlu ve dimdik duran; “önce vatan” diyerek daima ülkesinin yanında olan; yaşadığı tüm haksızlıklara rağmen yarıştığı her branşta Türk sporuna hizmet etmeyi sürdüren Fenerbahçe Spor Kulübü olarak; 12 Mayıs 2012’de yaşananları unutmadık, unutturmayacağız.
Fenerbahçe Spor Kulübü