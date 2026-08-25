Çorum FK'da görev değişikliği! Uğur Uçar neden çıkmadı?

Süper Lig'de yeni sezona deplasmanda Galatasaray beraberliği ile giren Çorum FK, ikinci maçında ise kendi sahasında Kasımpaşa'ya 1-0 yenildi.

Karşılaşma sonrası teknik direktör Uğur Uçar'ın basın toplantısına katılmaması merak konusu oldu. Uçar'ın toplantıya neden çıkmadığı belli oldu.

Çorum Haber'den Rıfat Kara'nın haberine göre; Uçar'ın Süper Lig'de teknik direktörlük yapabilmek için gerekli olan Pro Lisans belgesine sahip olmaması nedeniyle toplantıya çıkmadığı öğrenildi.

Haberde; Pro Lisans sahibi olmayan teknik adamların bir sezon içerisinde ana sorumlu olarak sınırlı sayıda sahaya çıkabildiği, Uğur Uçar'ın ise sezonun ilk haftasında oynanan Galatasaray karşılaşmasında bu hakkını basın toplantısına katılarak kullandığı belirtildi. Uçar'ın sezonun geri kalan bölümü için yalnızca bir hakkının kaldığı ifade edildi.

ÇORUM FK'DA GÖREV DEĞİŞİKLİĞİ

Çorum FK'da bir de görev değişikliği yaşandı. Altyapı Koordinatörlüğü görevinden ayrılan Salih Öztürk'ün yerine, Çorumspor'un eski futbolcularından Mehmet Akif Tatlı getirildi.

Çorumspor'un eski futbolcusu olan Mehmet Akif Tatlı, daha önce de genel kaptanlık görevinde bulunmuş, ayrıca scout ekibinde de yer almıştı.

Tatlı, göreve getirilmesinin ardından şunları söyledi:

"Bize duyulan güveni boşa çıkarmamak ve bizi bu göreve layık gören insanları mahcup etmemek adına tüm ekibimizle birlikte var gücümüzle çalışacağız. Amacımız altyapımızı daha iyi noktalara taşımak, gençlerimizin gelişimine katkı sağlamak ve Arca Çorum FK'nın geleceğine değer katmak. Bunun için her şeyin en iyisini yapmak adına çalışacağız.”