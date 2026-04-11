Beşiktaş'tan üst üste 4. galibiyet
Basketbol Süper Ligi'nde Bahçeşehir Koleji'ni 87-80 yenen Beşiktaş GAİN, üst üste 4. galibiyetini elde etti.
Beşiktaş GAİN Erkek Basketbol Takımı, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftasında konuk ettiği Bahçeşehir Koleji'ni 87-80 yendi.
Siyah-beyazlılar, bu galibiyet sonrası ligde üst üste 4. zaferini yaşadı.
Bahçeşehir Koleji ise 7. mağlubiyetini aldı.
MAÇTAN DETAYLAR
- Salon: Beşiktaş GAİN
- Hakemler: Mehmet Şahin, Duhan Köyiçi, Tolga Akkuşoğlu
- Beşiktaş GAİN: Berk Uğurlu 6, Lemar 13, Anthony Brown 8, Thomas 8, Zizic 26, Dotson 13, Yiğit Arslan 6, Morgan 7, Canberk Kuş, Vitto Brown
- Bahçeşehir Koleji: Homesley 15, Mitchell 2, Furkan Haltalı 7, Flynn 12, Cavanaugh 15, Ford 3, İsmet Akpınar 8, Williams, Göktuğ Baş 8, Hale 10
- 1. Periyot: 22-12
- Devre: 47-40
- 3. Periyot: 68-60
- 5 faulle çıkan: 38.22 Furkan Haltalı (Bahçeşehir Koleji)