Beşiktaş'tan üst üste 4. galibiyet

Basketbol Süper Ligi'nde Bahçeşehir Koleji'ni 87-80 yenen Beşiktaş GAİN, üst üste 4. galibiyetini elde etti.

Beşiktaş GAİN Erkek Basketbol Takımı, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftasında konuk ettiği Bahçeşehir Koleji'ni 87-80 yendi.
Siyah-beyazlılar, bu galibiyet sonrası ligde üst üste 4. zaferini yaşadı.
Bahçeşehir Koleji ise 7. mağlubiyetini aldı.

MAÇTAN DETAYLAR

  • Salon: Beşiktaş GAİN
  • Hakemler: Mehmet Şahin, Duhan Köyiçi, Tolga Akkuşoğlu
  • Beşiktaş GAİN: Berk Uğurlu 6, Lemar 13, Anthony Brown 8, Thomas 8, Zizic 26, Dotson 13, Yiğit Arslan 6, Morgan 7, Canberk Kuş, Vitto Brown
  • Bahçeşehir Koleji: Homesley 15, Mitchell 2, Furkan Haltalı 7, Flynn 12, Cavanaugh 15, Ford 3, İsmet Akpınar 8, Williams, Göktuğ Baş 8, Hale 10
  • 1. Periyot: 22-12
  • Devre: 47-40
  • 3. Periyot: 68-60
  • 5 faulle çıkan: 38.22 Furkan Haltalı (Bahçeşehir Koleji)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

