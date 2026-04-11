Beşiktaş'ın borcu 1 milyar 830 milyon lira arttı

Beşiktaş'ın borcu 1 milyar 830 milyon lira arttı
Beşiktaş'ın 30 Kasım 2025 tarihi itibarıyla 24 milyar 362 milyon 49 bin 178 lira olduğu açıklandı. Siyah-beyazlıların borcu Ağustos ayında 22 milyar 531 milyon 664 bin 293 lira olarak duyurulmuştu.

Beşiktaş Kulübünün borcunun, 30 Kasım 2025 tarihi itibarıyla 24 milyar 362 milyon 49 bin 178 lira olduğu duyuruldu.

Beşiktaş Kulübünün Akatlar Mustafa Kemal Merkezi Atilla İlhan Salonu'ndaki divan kurulu toplantısında konuşan denetim kurulu üyesi Özgür Şentürk, mali konularda üyeleri bilgilendirdi.

BORÇ 1 MİLYAR 830 MİLYON LİRA ARTTI

Şentürk, siyah-beyazlı kulübün borcunun 30 Kasım 2025 tarihi itibarıyla 24 milyar 362 milyon 49 bin 178 lira olduğunu kaydetti. Beşiktaş Kulübünün 31 Ağustos 2025 tarihi itibariyle borcu, 22 milyar 531 milyon 664 bin 293 lira olarak açıklanmıştı.

Açıklanan son rapora göre; siyah-beyazlıların borcu, 3 ayda 1 milyar 830 milyon 384 bin 885 lira artış gösterdi. (AA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

