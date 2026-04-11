Barcelona farklı yendi: Real Madrid ile arayı açtı

Barcelona, İspanya La Liga'nın 31. haftasında sahasında Espanyol'u konuk etti.

Camp Nou'da oynanan mücadele, ev sahibinin 4-1'lik galibiyeti ile tamamlandı.

Barcelona'ya galibiyeti getiren golleri 9. ve 25. dakikalarda Ferran Torres, 87. dakikada Lamine Yamal ve 89. dakikada Marcus Rashford attı.

Espanyol'un tek golünü 56. dakikada Pol Lozano attı.

PUAN FARKI 9'A YÜKSELDİ

Bu sonuçla Barcelona, puanını 79 yaptı ve Girona ile berabere kalan Real Madrid'in 9 puan önünde liderliğini sürdürdü.

Espanyol ise 38 puanda kalarak 10. sırada yer aldı.

BİTİME 7 HAFTA KALDI

Barcelona'nın ligde kalan 7 maçı şu şekilde: