Aziz Yıldırım'ın teknik direktör adayı belli oldu

Süper Lig’de bu sezon istediğini alamayan Fenerbahçe, olağanüstü genel kurula gidiyor. 6-7 Haziran’da gerçekleşecek seçimler öncesi Aziz Yıldırım kararını duyurdu.

AZİZ YILDIRIM ADAY OLDU

Aziz Yıldırım yaptığı yazılı açıklamayla başkanlığa aday oldu. Yıldırım açıklamasında başkan adayları Hakan Safi ve Barış Göktürk’e de birleşme çağrısında bulundu.

HAKAN SAFİ GERİ ADIM ATMADI

Barış Göktürk birleşme çağrısına olumlu yanıt verirken Hakan Safi ise koşulsuz şartsız adaylığa devam edeceğini dile getirdi.

ÇALIŞMALARA BAŞLADI

Seçimler için kollarını sıvayan Aziz Yıldırım bir yandan listesini oluştururken diğer yandan da takımda yapacağı değişiklikler için çalışmalarını sürdürüyor.

TAKIMIN BAŞINA AYKUT KOCAMAN’I GETİRECEK

Domenico Tedesco’nun ayrılığı nedeniyle ilk olarak takımın başına bir teknik direktör getirecek olan Aziz Yıldırım’ın ilk tercihi Aykut Kocaman oldu.