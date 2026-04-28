Erdoğan’ın Rize’deki bayramlaşmasının faturası ortaya çıktı: 'Güvenlik sofrasına' milyonlar gitti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 20 Mart’ta memleketi Rize’de katıldığı bayramlaşma programı, kamu harcamaları üzerinden tartışma yarattı. Rize İl Emniyet Müdürlüğü’nün, yalnızca beş günlük ziyaret süresinde görev yapan personelin yemek ihtiyacı için 12 milyon 928 bin 620 TL harcadığı iddia edildi. Bu tutar, sabah kahvaltısı ile öğle ve akşam yemeklerinden oluşan toplam 22 bin 277 öğün için ödendiği öne sürüldü.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre; ihaleyi alan Çelikoğlu Yemek Sanayi Temizlik Turizm Nakliyat Pazarlama İnşaat Medikal ve Tüketim Maddeleri Ticaret adlı şirketin internet üzerinde kurumsal bir varlığının bulunmadığı, iletişim numarasına da ulaşılamadığı belirtildi.

CHP'Lİ VEKİLDEN TEPKİ

CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, söz konusu verilerin kamu ihale sisteminden (EKAP) alındığını ifade ederek, toplam harcamanın günlük yaklaşık 4 milyon 309 bin TL’ye denk geldiğini ve bunun da yaklaşık 6 bin 700 kişilik bir güvenlik görevlendirmesine işaret ettiğini savundu.

Ocaklı, kamu harcamalarının önceliklerine dikkat çekerek şu değerlendirmeyi yaptı:

“Cumhurbaşkanının memleketinde bu ölçekte bir güvenlik organizasyonu gerçekten zorunlu muydu? Sadece yemek gideri 13 milyon TL’ye yaklaşmışken ulaşım, konaklama ve yakıt giderleriyle birlikte toplam maliyet ne kadar oldu.”

Ayrıca Ocaklı, devletin güvenlik sağlama yükümlülüğüne vurgu yaparken kaynak kullanımına ilişkin tartışmaya da değinerek, “Devletin güvenliği sağlama yükümlülüğü tartışma konusu değil. Ancak söz konusu olan kamu kaynakları olduğunda, önceliklerin neye göre belirlendiği sorusu önem kazanıyor. Türkiye’de milyonlarca yurttaş geçim sıkıntısıyla mücadele ederken tek bir ziyaret için yapılan bu ölçekteki harcama ‘zorunluluk’ ile ‘israf’ arasındaki çizgiyi yeniden gündeme taşıyor. Bugün hâlâ okula aç giden çocuklar...” ifadelerini kullandı.