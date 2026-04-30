Emniyet ve valilikte gece yarısı görevden almalara Bakan Çiftçi'den ilk açıklama

Son dakika... Ankara Valisi Vasip Şahin, Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş olmak üzere çok sayıda üst düzey ismin görevden alınmasına ilişkin İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den ilk açıklama geldi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi:

Muhterem Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın tensipleriyle; Vali ve Emniyet Genel Müdürü olarak yeni atamaları gerçekleşen mesai arkadaşlarımı tebrik ediyor, başarılar diliyorum.

Görevlerini devrederek yeni görevlerine atanan değerli yöneticilerimize hizmetleri için teşekkür ediyorum.

Kadirşinas Milletimizin emrinde, Türkiye Yüzyılı’nın inşasında ülkemizin huzur ve güvenliği için canla başla çalışmaya devam edeceğiz.

