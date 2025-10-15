CHP'li belediye başkanına hakaret eden gazetecilere hapis cezası
CHP'li Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'a yönelik iddialarda bulunan gazeteci Ebru Küçükaydın ve yazının yayınlandığı haber sitesinin Yazı İşleri Müdür Zehra Cücü, "kamu görevlisine hakaret" suçundan 1 yıl 9 ay 25'er gün hapis cezasına çarptırıldı.
Kararı değerlendiren Belediye Başkanı Durbay, "İftira atanlar hak ettikleri cezaları alana kadar peşlerini asla ve asla bırakmayacağım" dedi.
2 GAZETECİYE BELEDİYE BAŞKANINA HAKARETTEN HAPİS CEZASI
Manisa 7. Asliye Ceza Mahkemesi Küçükaydın ve Cücü'nün "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçundan 1 yıl 9 ay 25'er gün mahkumiyetine hükmetti.
"İFTİRA ATANLARIN PEŞLERİNİ ASLA BIRAKMAYACAĞIM"
Karar sonrası açıklamada bulunan Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, adaletin yerini bulduğunu belirterek, şunları kaydetti:
- "Yazdığı köşe yazısıyla beni ve ailemi hedef alıp alçakça iftiralar atan Ebru Küçükaydın ve Zehra Cücü, Manisa 7. Asliye Mahkemesi’nde görülen dava sonrasında hapis cezası ile cezalandırıldı. Bu iftira furyasına katılan pek çok kişi daha önce de mahkum oldu. Süren davalarım sonucunda hepsi hak ettikleri cezaları alacaklar. İlk gün de söylediğim gibi, iftira atanlar hak ettikleri cezaları alana kadar peşlerini asla ve asla bırakmayacağım."
Kaynak:ANKA