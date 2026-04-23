AKP kurucusu Hüseyin Çelik, ABD’nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack’ın Antalya Diplomasi Forumu'nda Ortadoğu ve yönetim biçimlerine ilişkin sözlerine sert ifadelerle karşı çıktı. Çelik, bu açıklamaların yalnızca Türkiye’ye yönelik açık bir aşağılama odluğunu belirtti.

"Tom Barack'ın söylediğinin ipe sapa gelir tarafı yoktur" diyen Hüseyin Çelik şunları ifade etti:

"Bu Türkiye'yi aşağılamaktır. Bütün Ortadoğu'yu aşağılamaktır. Şefkatli monarşiden söz ediyor... Ya şefkatten en son söz edecek olan ülke Amerika Birleşik Devletleri'dir"

ABD’nin Filistin ve İran politikalarını da hatırlatan Çelik, şunları dile getirdi:

Şu anda haksız, hukuksuz, adaletsiz bir şekilde savaş hukukuna da bile aykırı bir şekilde siz İran'ın altını üstüne getiriyorsunuz. Ondan sonra insanlara şefkatli monarşiden, yok anayasal monarşiden, meşruti monarşiden söz ediyorsunuz. ”

"Siz 100 bin Filistinli, efendim İsrail katilleri tarafından öldürülürken seyrettiniz ve teşvik ettiniz, silahları, mühimmatları siz verdiniz.

Barrack’ın yaklaşımını, bölge halklarını küçümseyen bir anlayış olarak niteleyen Çelik, şöyle konuştu:

"Ya dediği şu : "Sizin gibi ülkeler, siz Üçüncü Dünya ülkesisiniz. Demokrasi size fazladır. Bir tane tek adamı başınıza getireceğiz. Alın yapın, o zaman her şey yolunda gidecek."”

Çelik, "şefkatli monarşi" tanımına da sert çıktı. Suudi Arabistan örneğini vererek monarşinin şefkatle bağdaşmadığını savundu.

Çelik şu değerlendirmeyi yaptı:

"Arkadaş, mesela Suudi Arabistan monarşidir. Şefkat dediği nedir biliyor musunuz? Petrol gelirlerinin diyelim ki 100 lira gelir geliyorsa, 70 lirasını Suud ailesi harcıyor, diğer 30 lirasını da bütün topluma rüşvet olarak dağıtıyorlar, kimsenin sesi çıkmasın diye Ama aynı monark, oradaki aynı monark (Suudi Arabistan'ın başındaki monark) kendi vatandaşı Cemal Kaşıkçı'yı parçalayıp asit içinde yakabiliyor Hangi, hangi şefkatli monarşi? Bana bir şefkatli monarşi gösterin! "

Çelik, asıl dikkat çekici çağrısını ise iktidara yöneltti. ABD Büyükelçisi Tom Barrack'ın sözlerine Ankara’dan sert bir karşılık verilmesi gerektiğini söyledi:

"Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi'nin bu sözlerine, devleti yönetenler tarafından, Türkiye Cumhuriyeti'nin yöneticileri tarafından, iktidar tarafından ağzının payını verecek şekilde bir cevap verilmesi lazım

Çok ayıp bir şey bu. Çok aşağılayıcı, çok tahkir edici bir bence yaklaşım. Bunu kesinlikle Hüseyin Çelik olarak reddediyorum. Monarşi çok geride kaldı.

Trump neyse büyükelçisi de öyle olacak. Şimdi Trump'ın saçmalıklarını her gün izleyip dinlemiyor muyuz?

Bir kendini İsa Mesih yapıyor, bir kendisini mutlaka Nobel Barış Ödülü alması gereken yeryüzünün kurtarıcısı anlatıyor ama maalesef... Pedofil, ondan sonra, her, bir söylediği diğerini tutmayan, dünyayı ateşe veren bir maalesef Amerika Birleşik Devletleri başkanıyla karşı karşıyayız. Onun Ankara'daki yansıması büyükelçisinin de yaptığı gafların haddi hesabı yok. Buna hükümet canibinden cevap verilmesi gerekiyor.”