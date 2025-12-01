Sık sık migren ağrısı mı çekiyorsunuz? Ağrıyı hafifleten bir yöntem deneyin

Yayınlanma:
Migren, aniden ortaya çıkabilen ve şiddetli baş ağrısına, bulantı, ışığa ve sese karşı hassasiyet ve genel yorgunlukla birlikte olabilen yaygın bir nörolojik hastalıktır.

Bu tür ataklar genellikle günlük aktiviteleri aksatır ve birkaç saatten birkaç güne kadar sürebilir. Migren ağrıları çoğunlukla doktorların reçete ettiği ilaçlarla hafifletilse de, birçok kişi, özellikle atağın erken evrelerinde, semptomların şiddetini azaltabilecek doğal yöntemler de aramaktadır. Halk arasında sıkça bahsedilen yöntemler arasında, bazılarının klasik tedaviye destek olarak kullandığı basit bir yaklaşım da yer almaktadır.

bas-agrisi.jpg

Bu "ev yapımı tariflerden" biri, bir bardak suya bir fiske tuz ekleyip tüketmektir. Bu yöntemin savunucularına göre tuzlu su, özellikle sinir sistemi ve kan damarlarının düzgün çalışmasında rol oynayan sodyum olmak üzere elektrolit dengesinin yeniden sağlanmasına yardımcı olabilir.

su-ve-tuz-faydalari.jpg

Elektrolit dengesizlikleri baş ağrısı, mide bulantısı ve baş dönmesi gibi semptomlarla ilişkili olabilir, bu nedenle bu gibi durumlarda bazıları hızlı bir rahatlama olarak bu yöntem denebilir.

Uyarı! Ancak bu yöntemler tıbbi tedavinin yerine geçmez ve çok dikkatli kullanılmalıdır. Özellikle yüksek tansiyon, kalp veya böbrek rahatsızlığı olan kişilere önerilmez çünkü yüksek miktarda tuz tüketimi bu rahatsızlıkların daha da kötüleşmesine neden olabilir.

Doğal yöntemler bazı kişilerde kısa süreli rahatlama sağlasa da migrenin doğru tedavisi için mutlaka doktora başvurulması önemlidir.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

