Türkiye'de yazmak laneti!

Zeus’un kirli sırlarını ifşa ettiği için gazabına uğrar. Daha pek çok nedenle diğer Tanrıların da öfkesini üzerine çekince yeraltı dünyasında cezalandırılır.

Her gün devasa bir kayayı bir tepeye çıkartacak.. Ama tam hedefe varacakken kaya elinden kurtulup aşağı yuvarlanacaktır.

Bu benzersiz metafor yüzyıllarca çeşitli yorumlara konu oldu. Kimileri güneşin doğuşu ve batışının simgelendiğini düşündü. Daha yakın çağlarda kimileri de “bilginin peşinde boşa çaba harcayan insan” yorumu yaptı.

Bana sorarsanız, Sisifos efsanesini her kim yarattıysa bugünkü Türkiye’yi tarif etti.

Dayanılır gibi değil.. Her sabah güne “artık Murat Çalık ve Tayfun Kahraman’ı tahliye ederler diye umutla başlıyorsunuz..

Ya da mesela “Aziz İhsan Aktaş davasındaki fahiş hatalar görmezden gelinemez” diye düşünüyorsunuz..

Heyhat!

O devasa kaya her günün sonunda aşağı yuvarlanıveriyor!

Kendi adıma her gün yazı yazmak da aynı şekilde, yeraltında böyle sonsuz işkenceye eş bir duygu uyandırıyor.

*. *. *

Daha kaç kere o kayayı tepeye taşımak zorundayız? Bu toplum gerçekleri ne zaman kavrayacak?

Cezaevinde ölüme terk edilenler için beş on kişinin dışında kimse sesini çıkarmayacak mı?

Sadece Aziz İhsan Aktaş davası ve duruşmada yaşananlar ortalığı ayağa kaldırmaya yetecekken, önce birkaç paylaşım.. Sonra bambaşka bir konuya zıplayıp iki gün de orada vırvır!!

Bir süre birlikte çalıştığım genç meslektaşım Fırat Fıstık davadan bir kesitle meseleyi anlattı:

“ Aziz İhsan Aktaş davasında tutuklu olan Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar konuşma yapıyor. davanın özeti gibi.

"Aziz ihsan aktaş, Ceyhan Belediyesi’nden alacaklarına karşılık rüşvet verdiğini iddia etmiştir. Aktaş ve yakınlarının benim göreve geldiğim dönemde belediyeden aldığı hiçbir ihale olmadığı gibi, devamı da söz konusu olmamıştır. Aktaş fiyatı 4 milyon TLolan daireyi 20 milyon Tl'ye aldığını söylemiştir. aynı tarihte akrabalarının belediyeden alacağı 1,5 milyon TL’ydi. bir insan 1,5 milyon TL alacağı için 20 milyon TLödeme yapar mı? sizin yorumunuza bırakıyorum"

Sisifos, Yunan mitolojisinin en ünlü karakterlerinden biridir, bilirsiniz herhalde.