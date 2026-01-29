Aziz ihsan Aktaş organize suç örgütü kurmuş. Çetenin liderliğini üslenmiş. Belediye başkanlarına rüşvet vererek, ihaleye fesat karıştırarak milyarları götürmüş…

Suçu büyük… Büyük olduğu için de 704 yıl hapis istemiyle yargılanıyor.

İktidara yakın organları 'Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davası' demiş…

Bana göre birinci CHP davası.

Neden mi?

Aziz ihsan Aktaş’la iş yapan hatta yapmayan, yolda görüp selam veren, başını çevirip selam vermeyen ne kadar CHP’li varsa yargılanıyor da ondan…

Dikkatinizi çekerim sadece CHP’liler… Aktaş’ın ihale aldığı onlarca kurum onlarca belediye onlarca üniversite var bırakın davayı soruşturma konusu bile değiller!..

Neden?

Onlar rüşvet almamış mı? Aktaş onlardan ihale alırken fesat karıştırmamış mı?

Bilemiyoruz!..

Neden?

O belediyelerin o kamu kurumlarının o üniversitelerin başında AKP’liler var da ondan!.. Aziz ihsan Aktaş sadece CHP’lileri suçluyor. AKP’li belediyeler konusuna girmiyor…

O girmiyor da savcılar sormuyor mu?

'Birçok AKP’li belediyeden de iş almışsın oralarda ihaleleri nasıl kazandın, rüşvet verdin mi, sadece CHP’li belediyeler mi rüşvet istedi' diye soru yöneltmiyor mu?

Yok, sormuyorlar…

Neden?

Nedenini Ekopolitik Düşünce Merkezi’nin bir hafta önce açıkladığı raporda gizli: Hakimler ve savcılar arasında kararlarından dolayı bir yere sürgün edilme ve dosyadan el çektirilmeden endişe duyanların oranı yüzde 70’miş…

Rapordaki şu satırlara dikkat çekerim: " Yargı camiasında ‘sürgün’ olarak nitelendirilen bu tasarruflar, hâkimlerin kararlarını verirken hukuki gerekçelerden ziyade ‘Başımıza bir iş gelir mi?’ kaygısıyla hareket etmelerine neden olmaktadır. Bu durum, özellikle ceza hâkimliğinden hukuk hâkimliğine müstemir (devamlı) yetki değişikliği veya batı illerinden uzak bölgelere yapılan ani atamalarla kendini göstermekte, mesleki tatminsizlik yaratmakta ve istifalara varan sonuçlar doğurmaktadır. "

(Küçük bir parantez. Rapor 307 avukat, 167 hakim,122 yardımcı personel ve 100 savcı ile yapılan anket sonucu hazırlanmış. Parantezi kapattım)

Yargıdaki durum raporlardaki gibi alarm zilleri çalacak düzeydeyse birinci CHP davasının sonucundan ne bekliyoruz ki!..

İçlerinde rüşvet alan mutlaka vardır. Bazı ihalelere fesat karıştırılmıştır.

Ama iddianame sadece CHP’li belediyeleri kapsıyorsa…

Sadece CHP’li belediye başkanlarının koluna kelepçe takılıyorsa…

Rüşvet veren korumalarıyla VİP kapısından adliye binasına alınıyorsa…

Yargımız bağımsız ve tarafsız diyebilir miyiz?

(Yeri gelmişken küçük bir parantez daha. Son haftalarda Adalet Bakanımız söze neden yargımız tarafsız ve bağımsız diye başlamıyor. Yoksa sözünün gerçeği yansıtmadığını mı düşünüyor. Hızla parantezi kapattım)

Birinci CHP davası vicdanlara sığmadı. İktidara yakın gazeteler bile büyük soygun davası başladı diye manşetlerine taşıyamadı.

9 Mart günü başlayacak olan ikinci CHP davası da (İBB) böyle olacak.

Üçüncü CHP davasının ne zaman olacağı ise meçhul!... Çünkü daha iddianame yazılmadı. Hücredeki başkanlar neyle suçlandıklarını bilmiyor…

İktidarın büyük gürültüyle büyük kampanyayla başlattığı soruşturmalar silsilesi bekledikleri sonuç vermedi. Halkın kahir ekseriyeti siyasi dava görüyor…

Tarihe de böyle geçecek…

İçlerinde rüşvet alan varsa da ‘siyasi dava’ algısı nedeniyle yırtacak…