Güç Düzeni

Dünya uluslar arası kuralların ve kurumların dikkate alınmadığı yeni bir düzene evriliyor.

Yeni düzenin öncülüğünü ve liderliğini ABD Başkanı Donald Trump yapıyor.

Kural ve kurum tanımıyor.

“Benim ekonomik ve askeri gücüm var, istediğimi yaparım” diyor.

Yapıyor da…

Venezuela Devlet Başkanı Maduro’yu kaçırdı, cezaevine koydu, kendi iç hukukuna göre yargılıyor.

Suriye’yi İsrail ile birlikte işgal etti.

Ülkeyi ikiye böldü.

Şam yönetimine şeriatçı HTŞ Lideri Ahmet eş-Şara’yı getirdi.

Kobani ve Ayn el Arap kentlerinde, terör örgütü PKK’nın Suriye kolu olan, liderliğini Mazlum Abdi’nin yaptığı SDG/YPG’yi yönetime getirdi.

Sırada İran var.

Trump, İran’ı tehdit etti, operasyon düzenleyeceğini söyledi ve donanmanın gönderildiğini açıkladı.

İran’a müdahalenin eli kulağında.

Türkiye, ABD’nin İran’a müdahalesini önlemeye çalışıyor ama Trump dinler mi, bir garantisi yok.

Hatta Türkiye bile hedefe konulabilir.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin, Avrupa Birliği’nin, Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin bir etkinliği yok.

Trump’ın hiçbir kural dinlemeden, istediği ülkeye karşı ekonomik ve askeri güç kullanması dünyayı yeni felaketlere sürükleyebilir.

Halkı Müslüman olan bazı ülkelerdeki gelişmeler de hayra alamet değil.

Afganistan’da Taliban yönetimi kölelik düzenini yasalaştırdı.

Gücü olan köle sahibi olabilecek.

Kölesine istediği cezayı verebilecek.

Afganistan vatandaşları kendilerine karşı suç işlediklerini düşündükleri kişileri cezalandırabilecek.

Kadınlar köle muamelesi görecek.

Erkeğin izni olmadan sokağa çıkamayacak.

Eğitim kurumlarına gidemeyecekler.

Suriye’de yönetimin teslim edildiği Şara liderliğindeki Şam yönetimi de kadınlar hakkında kararlar almayı sürdürüyor.

Suriye’de kadınlar işe makyaj yapmadan gidecekler, mesai bitimine kadar da makyaj yapamayacaklar.

Şara böyle karar verdi.

21. Yüzyıl’da dünyanın ve iki Müslüman ülkesinin geldiği durum böyle.

Başta Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler olmak üzere bu dünya bu gidişe karşı bir direnç göstermeli.

Ve bu direnç etkili olmalı.

Aksi halde güç düzeninin dünyayı nasıl felaketlere sürükleyeceğini tahmin etmek mümkün değil.