CHP Lideri rest çekti AKP seçimden kaçacak mı?

Siyaset yapmak hem kolay hem zor uğraş… Söylediklerinizi ağzınızdan çıktığı anda unutursanız, size bağlı taraftar grubu sormaz, hatırlatmaz hatta sormaya cesaret edemezse… Sormak isteyenleri de yanınıza yaklaştırmazsanız…

Siyaset kolaydır…

Ama siyasi ahlaka bağlı kalma ilkeniz varsa, sözünüzün arkasında durmayı onur meselesi yapıyorsanız, bugün söylediğinizi yarın unutmuyorsanız…

Siyaset zordur…

Bu girizgahı şundan yaptım. AKP/CHP arasında İstanbul özelinde süren amansız çekişme var. AKP, CHP’ye İstanbul özelinde diz çökertmek istiyor. CHP’li belediyeleri itibarsızlaştırmak için elinden geleni yapıyor. Yargıyı araçsallaştırmaktan çekinmiyor…

CHP de buna karşı ilçe ilçe gezerek miting yapıyor. Her mitingi yüzbinleri meydanda buluşturuyor. En son Bağcılar’da miting yaptılar. 19 Mart operasyonundan sonra tüm yurtta 86 miting yapmışlar.

CHP lideri Özel bu mitinglerde ısrarla erken seçim çağrısı yaptı. İktidar tarafından kabul görülmedi.

Normal… Muhalefet ister ama çoğunluğu elinde bulunduran iktidar kendine uygun koşullar oluştuğu anda sandığı seçmenin önüne koymak ister…

Siyasetin kuralı budur…

Peki muhalefet şikayet eder de iktidar gel o zaman halka soralım, seçmene soralım. Bakalım onlar ne düşünüyor derse ne olur?

Muhalefet bundan kaçamaz…

Kaçarsa söylediklerini inkar etmiş olur…

İstanbul’da yaşadığımız süreç budur. 15 gün oluyor bir sabah kalktık AKP İstanbul İl Başkanlığı kenti afişlerle donatmış. Manşet şu: İstanbul kötü yönetiliyor…

Kötü yönetildiği için sizin hayatınızdan gidiyor…

Trafik kötüymüş, otobüsler doğru dürüst çalışmıyormuş, toplu taşımaya zam üstüne zam yapmışlar. İstanbullunun burasına gelmiş, bir dizi gerekçe…

AKP tarafından afişlerin asıldığı günün sabahında yine Halk TV’de yayınımız vardı.

(Reklam parantezi açabilir miyim? Halk TV’de 11/13 arası Seda ile birlikte neden sonuç programını yapıyoruz İzlemenizi hararetle öneririm.)

Şöyle dedim: Evet AKP’nin afişlerine katılıyorum. İstanbul çok ama çok kötü yönetiliyor. Seçim 2029 yılının mart ayında. Biz bu kadar kötü yönetime üç yıl daha mahkum muyuz? Üç yıl daha kötü yönetilen kentin çilesini çekmek zorunda mıyız?

Peki çözüm ne?

Demokratik ülkelerde seçim. Belediye başkanlarını çeşitli gerekçelerle görevden almak bazılarının yerine kayyum atamak değil…

İstanbul’da iktidar kim?

CHP…

İstanbul’da muhalefet kim?

AKP…

AKP’nin İstanbul’u afişlerle donatmasının amacı ne?

Seçimi zorlamak, iktidarı değiştirmek değil mi?

O afişlerin amacı buysa iktidar hadi diyor… Özgür Özel 29 Mart günü sandığı İstanbulların önüne kayalım diyor…

AKP’den daha ses yok!.. İstanbul kötü yönetiliyor diye diye afiş asanların henüz çıtı çıkmadı. İktidar medyası İstanbul’u rüşvetçilerden, yolsuzluk yapanlardan, paramızı har vurup harman savuranlardan kurtaralım diye Özel’in önerisinin üzerine atlamadı…

Destek çıkmadı…

AKP ve AKP medyası büyük sınava girdi. CHP Lideri Özel kuyruklarını sıkıştırdı…

Diyorlar ki; İstanbul’u yönetenler hırsız…

Diyorlar ki; İstanbul’un ilçe belediye başkanları da rüşvetçi…

Diyorlar ki; alayı ihaleye fesat karıştırdı…

Tamam o halde buyurun sandığa…

Merakla bekliyorum: İstanbul kötü yönetiliyor, sizin hayatınızdan gidiyor diye afişler asan AKP İstanbul İl Başkanı ne diyecek?

AKP Genel Başkanı ne karar verecek?

Merak ediyorum İstanbul üç yıl daha kötü yönetilsin, halk perişan olsun mu diyecekler bu yönetimi değiştirmek için sandığa evet mi diyecekler… Kısaca seçimden kaçacaklar mı?

AKP’nin zor sınavı…