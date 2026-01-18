Fenerbahçe'yi 1 kişi eksik oynatan futbolcuyu açıkladı

Süper Kupa’daki Galatasaray zaferinin hemen ardından, Galatasaray’ın Gaziantep FK'ya iki puan bırakması, ligin psikolojik dengelerini bir anda Fenerbahçe lehine çevirmişti. Bu sonuç, sadece puan tablosunda değil, zihinlerde de Sarı-Lacivertliler için güçlü bir doping etkisi yarattı. Guendouzi ve Musaba hamleleriyle de rüzgârı arkasına alan Fenerbahçe, Alanya’da sahaya bir tercihle değil, bir zorunlulukla çıktı. O zorunluluk mutlak galibiyetti.

Ancak bu hiç de kolay değildi. Alanyaspor, sahasında kolay teslim olmayan, savunma sertliği yüksek, oyunu bozmayı bilen ve zor gol yiyen bir ekipti. Üstelik daha 3’üncü dakikada Hadergjonaj, ceza sahası dışından çıkardığı muhteşem vuruşla dengeleri bozmuştu.

Fenerbahçe bu gole 6 dakika sonra Talisca ile yanıt verdi; ancak ev sahibi ekip geri adım atmadı ve 29’uncu dakikada Makuta ile bir kez daha öne geçti. İlk yarım saat, bu maçın bir sabır oyunu değil, tam anlamıyla soluk soluğa bir bilek güreşi olacağını açıkça gösteriyordu.

Fenerbahçe Alanyaspor'u yendi Galatasaray'a yaklaştı

Fenerbahçe topa daha fazla sahip görünüyordu ama oyuna hükmeden, pas trafiğini daha doğru kuran ve hücumda daha organize olan taraf Alanyaspor’du. Özellikle sağ kanatta Hadergjonaj’ın taşıdığı toplar ve kullandığı kornerler Fenerbahçe savunmasını sürekli alarma geçirdi ve kalede ciddi tehlikeler yarattı.

Fenerbahçe’nin ilk 45 dakikada tek bir korner dahi üretememesi ve isabetli pas oranındaki ciddi düşüş, oyun kontrolünün rakibe geçtiğinin net bir göstergesiydi.

İlk yarı Alanyaspor’un 2–1’lik üstünlüğüyle tamamlanırken, iki takımın da direkten dönen birer şutu, skorun daha farklı olmasını engelleyen karşılıklı talihsizliklerdi.

Fenerbahçe ikinci yarıya, ilk devreden gerekli dersleri çıkarmış bir görüntüyle başladı. Daha istekli, daha önde ve daha agresifti. Arka arkaya geliştirilen ataklar ve kazanılan kornerlerle Alanyaspor kalesi abluka altına alındı. Bu baskının karşılığı da gecikmedi; 51’inci dakikada Musaba skoru eşitleyerek maçta dengeyi yeniden kurdu.

Bu golden sonra Tedesco’nun hamleleri oyunun yönünü belirledi. Önce Fred ve Duran'ı, ardından Nene’yi taze kuvvet olarak sahaya süren Tedesco, orta saha direncini ve hücum sürekliliğini artırdı. Bu değişikliklerle birlikte sahadaki üstünlük belirgin biçimde Fenerbahçe lehine geçti.

Bu baskı 79’uncu dakikada skora da yansıdı; Marco Asensio’nun asistinde Talisca, kendisinin ikinci, takımının ise üçüncü golünü kaydederek maçın kaderini tayin etti.

Fenerbahçe için Alanyaspor gibi zorlu bir deplasmanda, üstelik iki kez yenik duruma düşmesine rağmen maçı çevirmek önemli bir karakter göstergesiydi. Lider Galatasaray ile puan farkının bire inmesi Sarı-Lacivertliler adına ciddi bir moral ve doping etkisi yarattı.

Ancak ilk yarıda sergilenen silik futbol, Aston Villa maçı öncesinde mutlaka masaya yatırılmalı.

Bir parantez de Kerem için açmak gerekiyor. Haftalar geçtikçe geriye giden bir görüntü var; ne hücumda ne savunmada oyuna dokunabiliyor. Sahada kaldığı 60 dakika boyunca Fenerbahçe’nin bir kişi eksik oynadığını söylersek, abartmış olmayız.