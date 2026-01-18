Sedat Kaya

Sedat Kaya

Fenerbahçe'yi 1 kişi eksik oynatan futbolcuyu açıkladı

Yayınlanma:

Süper Kupa’daki Galatasaray zaferinin hemen ardından, Galatasaray’ın Gaziantep FK'ya iki puan bırakması, ligin psikolojik dengelerini bir anda Fenerbahçe lehine çevirmişti. Bu sonuç, sadece puan tablosunda değil, zihinlerde de Sarı-Lacivertliler için güçlü bir doping etkisi yarattı. Guendouzi ve Musaba hamleleriyle de rüzgârı arkasına alan Fenerbahçe, Alanya’da sahaya bir tercihle değil, bir zorunlulukla çıktı. O zorunluluk mutlak galibiyetti.
Ancak bu hiç de kolay değildi. Alanyaspor, sahasında kolay teslim olmayan, savunma sertliği yüksek, oyunu bozmayı bilen ve zor gol yiyen bir ekipti. Üstelik daha 3’üncü dakikada Hadergjonaj, ceza sahası dışından çıkardığı muhteşem vuruşla dengeleri bozmuştu.
Fenerbahçe bu gole 6 dakika sonra Talisca ile yanıt verdi; ancak ev sahibi ekip geri adım atmadı ve 29’uncu dakikada Makuta ile bir kez daha öne geçti. İlk yarım saat, bu maçın bir sabır oyunu değil, tam anlamıyla soluk soluğa bir bilek güreşi olacağını açıkça gösteriyordu.

Fenerbahçe fırsatı kaçırmadı: Alanyaspor'u yendi Galatasaray'a yaklaştıFenerbahçe Alanyaspor'u yendi Galatasaray'a yaklaştı

Fenerbahçe topa daha fazla sahip görünüyordu ama oyuna hükmeden, pas trafiğini daha doğru kuran ve hücumda daha organize olan taraf Alanyaspor’du. Özellikle sağ kanatta Hadergjonaj’ın taşıdığı toplar ve kullandığı kornerler Fenerbahçe savunmasını sürekli alarma geçirdi ve kalede ciddi tehlikeler yarattı.
Fenerbahçe’nin ilk 45 dakikada tek bir korner dahi üretememesi ve isabetli pas oranındaki ciddi düşüş, oyun kontrolünün rakibe geçtiğinin net bir göstergesiydi.
İlk yarı Alanyaspor’un 2–1’lik üstünlüğüyle tamamlanırken, iki takımın da direkten dönen birer şutu, skorun daha farklı olmasını engelleyen karşılıklı talihsizliklerdi.
Fenerbahçe ikinci yarıya, ilk devreden gerekli dersleri çıkarmış bir görüntüyle başladı. Daha istekli, daha önde ve daha agresifti. Arka arkaya geliştirilen ataklar ve kazanılan kornerlerle Alanyaspor kalesi abluka altına alındı. Bu baskının karşılığı da gecikmedi; 51’inci dakikada Musaba skoru eşitleyerek maçta dengeyi yeniden kurdu.
Bu golden sonra Tedesco’nun hamleleri oyunun yönünü belirledi. Önce Fred ve Duran'ı, ardından Nene’yi taze kuvvet olarak sahaya süren Tedesco, orta saha direncini ve hücum sürekliliğini artırdı. Bu değişikliklerle birlikte sahadaki üstünlük belirgin biçimde Fenerbahçe lehine geçti.
Bu baskı 79’uncu dakikada skora da yansıdı; Marco Asensio’nun asistinde Talisca, kendisinin ikinci, takımının ise üçüncü golünü kaydederek maçın kaderini tayin etti.
Fenerbahçe için Alanyaspor gibi zorlu bir deplasmanda, üstelik iki kez yenik duruma düşmesine rağmen maçı çevirmek önemli bir karakter göstergesiydi. Lider Galatasaray ile puan farkının bire inmesi Sarı-Lacivertliler adına ciddi bir moral ve doping etkisi yarattı.
Ancak ilk yarıda sergilenen silik futbol, Aston Villa maçı öncesinde mutlaka masaya yatırılmalı.
Bir parantez de Kerem için açmak gerekiyor. Haftalar geçtikçe geriye giden bir görüntü var; ne hücumda ne savunmada oyuna dokunabiliyor. Sahada kaldığı 60 dakika boyunca Fenerbahçe’nin bir kişi eksik oynadığını söylersek, abartmış olmayız.

Önceki ve Sonraki Yazılar
Sedat Kaya Arşivi

Galatasaray alarm vermeye başladı: Beraberliğin asıl mesajını açıkladı

 17 Ocak 2026 Cumartesi 22:11

Süper Kupa değil skandallar zinciri: Fenerbahçe kazandı fark ortaya çıktı

 10 Ocak 2026 Cumartesi 21:07

Metin Göktepe’nin ardından... Katiller, koruyanlar, suskunlar!

 08 Ocak 2026 Perşembe 12:56

Zorla Süper Kupa: Galatasaray Trabzonspor maçında gerçek ortaya çıktı

 05 Ocak 2026 Pazartesi 22:46

Barbarlık Çağı

 03 Ocak 2026 Cumartesi 14:56

Beşiktaş Fenerbahçe'yi devirdi: Asıl skor TFF'nin hanesine yazıldı

 23 Aralık 2025 Salı 22:39

Galatasaray'ın 3-0'lık galibiyeti kimseyi aldatmasın

 21 Aralık 2025 Pazar 22:05

Fenerbahçe'nin yükselişindeki sırrı açıkladı: Takımın en zayıf ismi belli oldu

 20 Aralık 2025 Cumartesi 19:05

Fenerbahçe'deki büyük hakikati açıkladı

 15 Aralık 2025 Pazartesi 22:11

Bu kartlar sorgulanmalı Trabzonspor'da inat! Beşiktaş'ta teslimiyet!

 14 Aralık 2025 Pazar 22:15
SON YAZILAR
Sedat Kaya
SedatKaya
Fenerbahçe'yi 1 kişi eksik oynatan futbolcuyu açıkladı
Serra Karaçam
SerraKaraçam
Gazze'de parayı veren düdüğü çalacak
Erkan Ersöz
ErkanErsöz
Yeni modellerle liste değişti: Küçük sınıf hatchback otomobillerde en ucuz 10
Aytun Aktan
AytunAktan
Seyirci olmanın yazılı olmayan sözleşmesi üzerine
Uğur Dündar
UğurDündar
Ekrem İmamoğlu'nun Özel Jeti mi Dediniz?
‘Erdoğan’ın mektup arkadaşı’ yasa dışı bahisten gözaltına alındı
‘Erdoğan’ın mektup arkadaşı’ yasa dışı bahisten gözaltına alındı
Fenerbahçe'yi 1 kişi eksik oynatan futbolcuyu açıkladı
Fenerbahçe'yi 1 kişi eksik oynatan futbolcuyu açıkladı
CHP'nin emekliler için mücadelesi sürüyor! Nöbetteki Mahmut Tanal: Sorumluların adresi AKP ve Erdoğan'dır
CHP'nin emekliler için mücadelesi sürüyor! Nöbetteki Mahmut Tanal: Sorumluların adresi AKP ve Erdoğan'dır
Fenerbahçe fırsatı kaçırmadı: Alanyaspor'u yendi Galatasaray'a yaklaştı
Fenerbahçe fırsatı kaçırmadı: Alanyaspor'u yendi Galatasaray'a yaklaştı