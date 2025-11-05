Bahçeli ne demek istedi?

﻿Şu sıralar -doğal olarak- habire Erdoğan’ı konuşuyoruz ama, siyasetin en kritik aktörü “yine” Bahçeli.

Erdoğan çoğunluğu kaybetmişken seçimin tekrarlanmasını sağlayan.. Sonrasında “Erdoğan Anayasa’ya uymuyorsa Anayasa’yı Ona uyduralım” mantığıyla başkanlık sistemini de memleketin başına saran.. Son olarak da ikinci çözüm süreci için beklenmedik hamleler yapan hep Bahçeli olmadı mı!

MHP’den yapılan “grup toplantısında önemli şeyler açıklayacak” duyurusuyla da doğal olarak gözler yine ona çevrildi.

Gerçekten de manşet verdi MHP lideri:

“Meclis’te kurulan Komisyon’dan seçilecek milletvekillerinin İmralı’ya giderek ilk ağızdan ve ilk elden ihtiyaç duyulan mesajları alması süreci çok daha güçlendirecektir.

Milliyetçi Hareket Partisi böylesi bir heyete katılmaya hazırdır.

Korkuya, kaygıya, çekinmeye, çelişkide bocalamaya gerek yoktur.

Bugüne kadar İmralı sözünü tutmuş, açıklamalarının arkasında durmuştur.

Nitekim 27 Şubat Barış ve Demokratik Toplum çağrısının hitamındaki gelişmelere dikkatle bakılırsa ne demek istediğim gayet berrak şekilde idrak edilecektir.

En son olarak 26 Eylül 2025 tarihi itibariyle bir grup PKK’lının ülkemizden ayrılması, münfesih örgütün tamamen çekildiğini duyurması Terörsüz Türkiye hedefinde kayda değer gelişmelerin tezahür ettiğini gözler önüne sermiştir.

Umutlu olmamız, gelecekten heyecan duymamız için pek çok sebebimiz vardır ve ortadadır.”

*. *. *

Bahçeli’nin sözlerine genel olarak, Erdoğan’a destek.. Hatta “çiçek atmak” yorumları geldi.

Ne güzel.. Cumhur İttifakı sağlam bir şekilde yoluna devam ediyordu.

Oysa bana göre “aba altından sopa göstermenin” en diplomatik ifadesiydi söyledikleri.

Nedenini anlatacağım. Ama önce şunu paylaşmalıyım: Yazıyı yazmadan önce Ankara’dan iki ismi aradım.

Biri MHP ve kulislerine hakimdi.. Diğeri de yılların gazetecisi olarak şifrelere..

Her ikisine de kendi yorumumu anlattım. “Yüzde yüz doğru” karşılığını aldım.

Yüzdesini bilemem ama 1974 yılından bu yana MHP’yi dikkatle izlemiş.. Bahçeli’yi şahsen tanımış bir gazeteci olarak “doğruya yakın” yorumladığımı düşünüyorum”:

Önce yukarıda paylaştığım cümlelerine mercek tutalım. MHP lideri ve Cumhur İttifakı ortağı diyor ki, “Bugüne kadar İmralı sözünü tutmuş, açıklamalarının arkasında durmuştur.”

Bu cümlenin ardından sürecin öteki muhatabına, yani Erdoğan’a da bir paye vermesini beklemez misiniz? Hayır, vermiyor. Vermediği gibi devamında bir grup PKK’lının Türkiye’den çekilmesinden söz ederek bir artı daha çiziyor.

* * *

Buraya kadar Erdoğan’ı desteklediğini gösteren bir ifade yok.. Değil mi?

Aksine krediler yine Öcalan’a açılıyor:

“Elbette PKK’nın kurucu önderliğinin son düzlükteki görüş, düşünce ve kanaatleri alınmalı, konuyla ilgili günlerdir yapılan kısır tartışmalar sonlandırılmalıdır.”

Selahattin Demirtaş’ın süreçle ilgili olarak “TBMM komisyonu top çeviriyor” değerlendirmesini, “günlerdir yapılan kısır tartışmalar” ifadesiyle sertleştirerek aba altındaki sopalardan birine daha hamle ediyor.

Tam da Selahattin Demirtaş için AİHM’den “Artık yeter.. Demirtaş acilen tahliye edilmeli" kararının geldiği gün yapılan bu konuşma ona dair mesajlar da içeriyor:

“İmralı ile Edirne ihtilafı çıkarmanın, “Terörsüz Türkiye” hedefini baltalamanın arayış ve anlayışında olan bazı medya kuruluşlarının, sipariş ve sivri görüşleri seslendiren sözde uzmanların nereye hizmet ettiklerini çok iyi biliyoruz.

Hem Öcalan’ın hem de Demirtaş’ın arasına mayın döşemek suretiyle Terörsüz Türkiye adımlarını kösteklemeye çalışanların potansiyel hazımsızlıklarını görüyor, hiç kimsenin de bu oyuna gelmeyeceğini değerlendiriyoruz.”

Kısaca toparlarsak; Bahçeli

“* İmralı’nın (yani kendi ifadesiyle PKK’nın kurucu önderi Öcalan’ın) görüşlerini dinleyin ve adımlarınızı ona göre atın”

“* Selahattin Demirtaş’ı da bir an önce serbest bırakarak siyaset sahnesine dönmesini sağlayın” diyor.

* * *

Peki siyaset gündeminde bir süre sonra gerçek etkilerini göreceğimiz mesajların arka planında ne var?

Şuradan başlayalım:

* “ERDOĞAN Saray’a çalışan anket şirketlerinin sahte birincilik masalına inanmak istese de inanamıyor. Oylarını artırmak için yine toplum mühendisliği yapmaya çalışıyor. Ancak yine anketlerin gösterdiği üzere “terörsüz Türkiye” sürecine kendi seçmeni bile yüzde yüz onay vermiyor. Hele Öcalan ve Demirtaş’ın serbest kalması halinde başına gelecekleri tahmin ediyor. Bu yüzden süreci oyalayabildiği kadar oyalayıp, belki de ilkinde olduğu gibi bir provokasyonla suçu karşı tarafa yükleyerek kurtulmak istiyor.”

“* BAHÇELİ de aynı anketlere ve tabloya bakıyor.. Ancak o süreci, Erdoğan’ın başında sallayacağı Demokles’in Kılıcı gibi değerlendiriyor. Son zamanlarda kendisine yakın önemli isimlerin ve kadroların devletten temizlenmesi.. Hatta yargılanmasına karşı siyaset derslerine geçecek bir hamle ve konuşma yapıyor.”

Bugün konuştuğum ilk isim, bir başka noktaya dikkatimi çekti.

Bahçeli’nin “Cumhur İttifakı yoluna devam edecek, tarihi mücadelesini sürdürecek, yeni yüzyılın çatısını el birliği, güç birliği, hedef birliği, inanç birliği, ülkü birliği eşliğinde imanla örecektir.” Sözlerini hatırlatarak şöyle dedi:

“Buna benzer ifadeleri duyunca beni gülme alıyor. Zira Bahçeli her krizde aynı cümleleri kuruyor. Erdoğan’a dersini hatırlatıp mesajlarını verdikten sonra sopasını yeniden abasının altına saklıyor”!!”

Bahçeli’nin mesajları biter mi?

Bu da konuşmasının sonuna sakladığı sürpriz:

“İstikrar ve refah bütçesi olarak tanımlanan 2026 yılı bütçesinin milletimize, ülkemize, devlet ve toplum hayatımıza hayırlı olmasını diliyorum.”

Refah mı?

Ekonomi politikasının konkordato için başvurduğu!! Enflasyonun “üzerime gelmeyin.. Yüzde 30’un altına inemiyorum” diye ağladığı bir rejimde mi!

İlahi Devlet Bey!!!!