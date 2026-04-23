Müzik dünyasında büyük geri dönüş! 16 konser birden

Uzun bir aranın ardından yeni şarkısıyla müziğe geri dönen Celine Dion, 16 konserlik bir turne serisine çıkacak.

Dünyaca ünlü Kanadalı şarkıcı Celine Dion, uzun bir aradan sonraki ilk şarkısı "Dansons"u hayranlarıyla buluşturdu.

Ünlü söz yazarı Jean-Jacques Goldman imzası taşıyan şarkı, tüm dijital platformlarda dinleyicilerin beğenisine sunuldu.

EN ÇOK SATAN ALBÜMÜYDÜ

Daha önce birçok önemli projede beraber çalışan Dion ve Goldman, Dion'un 1995'te yayınlanan ve tüm zamanların en çok satan "D'eux" albümüne imza atmıştı. İkili 2016'da ise "Encore un soir" şarkısında bir araya geldi.

Şarkıyla birlikte yönetmen Maxime Allouche'un Paris'in ikonik sokaklarında çektiği lirik video da müzikseverlerin beğenisine sunuldu.

Ünlü şarkıcı, bir süre önce sosyal medya hesabında Paris La Defense Arena'da gerçekleştireceği konser serisini duyurdu. Dion, eylül ve ekimde 16 konser verecek. (AA)

