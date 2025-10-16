Atatürk’ün sırdaşı Fuat Bulca’nın hayatı kitap oldu

Destek Yayınları etiketiyle yayımlanan Atatürk'ün Sırdaşı, Cumhuriyet tarihinin en özel dostluklarından birine ışık tutuyor.

25 yıllık Atatürk araştırmalarıyla tanınan Yaşar Gürsoy, bu biyografik eserde, Selanik’ten Trablusgarp’a, Harbiye’den Ankara’nın kuruluş günlerine uzanan bir yolculuğu roman tadında anlatıyor. Fuat Bulca’nın, Atatürk’ün “ömür boyu yoldaşım” dediği isimlerden biri olarak, onunla omuz omuza verdiği mücadeleler, dostluk, sadakat ve fikir devrimi ekseninde ele alınıyor.

Kitap, Nuri Conker, Salih Bozok ve Asaf gibi Atatürk’ün diğer çocukluk arkadaşlarına da yer vererek, Türk havacılığından İş Bankası’na, Anadolu Sigorta’dan Türk Eğitim Derneği’ne kadar birçok kurumun kuruluş sürecine dair önemli detaylar sunuyor.

“BİR MİLLETİN DOĞUŞ HİKÂYESİ”

Yazar Yaşar Gürsoy, eseri “bir milletin doğuşu ve ulusun temelleri atılırken yaşanan fedakârlıkların hikâyesi” olarak tanımlıyor. Belgeler, arşiv notları ve anılarla zenginleştirilen kitap, sadece bir dostluk öyküsü değil, aynı zamanda Türk tarihinin dönüm noktalarına dair bir belgesel niteliği taşıyor.

FUAT BULCA KİMDİ?

Atatürk’ün çocukluk, okul ve cephe arkadaşı Fuat Bulca, onun “kardeşim” dediği, Zübeyde Hanım’a “ana” diye hitap eden bir isimdi. Atatürk’ün üvey babasından dolayı akrabası olan Bulca, Trablusgarp, Çanakkale, Doğu, Güneydoğu ve Suriye cephelerinde birlikte savaş verdi.

Kurtuluş Savaşı’nda da önemli roller üstlendi. Türk Hava Kurumu ve Türk havacılığının gelişiminde yöneticilik yaptı, İş Bankası, Anadolu Sigorta ve Türk Eğitim Derneği’nin kurucu üyeleri arasında yer aldı. Ayrıca, hapisteki II. Abdülhamit’in muhafızlığını üstlenen Bulca, Atatürk’ün gizli nikâh tanığı olarak da tarihe geçti.

Arka Kapak’tan: “Zabit, sadece emir almaz. Zabit, halkı düşünür.”

Kitap, Atatürk’ün dostluklarına verdiği değeri ve Fuat Bulca’nın bu özel bağdaki yerini vurgularken, bir ulusun temellerini atan kahramanların fedakârlıklarını gözler önüne seriyor.

Tarihseverler için kronolojik bir izlek sunan eser, gerçek bilgi ve belgelere dayanan anlatımıyla dikkat çekiyor.

“Atatürk’ün Sırdaşı”, tarih ve dostluk üzerine derin bir okuma arayanlar için raflarda yerini aldı.