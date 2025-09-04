Tokat'ta uyuşturucu operasyonu
Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, son bir ayda uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik gerçekleştirdiği operasyonlarda önemli miktarda uyuşturucu ele geçirdi.
Operasyonlarda 535 gram kubar esrar, 250 gram bonzai, 17 sentetik hap ve 486 kök kenevir bitkisi ele geçirilirken, toplam 23 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5’i tutuklanırken, 4’ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)