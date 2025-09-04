Tokat'ta uyuşturucu operasyonu

Tokat'ta uyuşturucu operasyonu
Yayınlanma:
Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, son bir ayda uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik gerçekleştirdiği operasyonlarda önemli miktarda uyuşturucu ele geçirdi.

Operasyonlarda 535 gram kubar esrar, 250 gram bonzai, 17 sentetik hap ve 486 kök kenevir bitkisi ele geçirilirken, toplam 23 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5’i tutuklanırken, 4’ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Beşiktaş'ta başkanlık yarışı! Kapı birden açıldı: Siz adaysanız ben yokum!
İstanbul'un 22 ilçesinde elektrik kesintileri yaşanacak: Başlama ve bitiş tarihleri açıklandı
31 bin hektara ekildi dönüm başına 5 ton ürün bekleniyor: Bir yılda 6 kez hasat edilebiliyor
Bir yılda 6 kez hasat edilebiliyor!
31 bin hektara ekildi, dönüm başına 5 ton ürün bekleniyor
İstanbullular dikkat saatler sonra başlıyor! İlçe ilçe uyarı geldi: 8 saat sürecek
İlçe ilçe uyarı geldi: 8 saat sürecek
İstanbullular dikkat, saatler sonra başlıyor!
Bir Mesut Özil vakası daha: 35 yaşında Türk olduğu aklına geldi çocukluk aşkı depreşti
Ülkede keşfedilen altın tüm dünyaya yetecek düzeyde
Ülkede keşfedilen altın tüm dünyaya yetecek düzeyde
30 yaş üstüne büyük müjde: Kaldırılan indirim geri getirildi
Kaldırılan indirim geri getirildi
30 yaş üstüne büyük müjde
Altın rekor üstüne rekor kırdı! Yatırımcılar satış yapmalı mı? İslam Memiş yanıtladı
Altın rekor üstüne rekor kırdı!
Yatırımcılar satış yapmalı mı? İslam Memiş yanıtladı
Bu gece yarısından itibaren İstanbul'un 22 ilçesinde başlıyor: 8 saati bulacak kesintiler yaşanacak
Barış Alper fitili ateşledi Kerem Aktürkoğlu ne olacak: Bugün Galatasaray'a yarın Fenerbahçe ve Beşiktaş'a
Türkiye
Cami tuvaletinde bıçaklı kavga: Yaralı adam kaçarken yere yığıldı
Cami tuvaletinde bıçaklı kavga: Yaralı adam kaçarken yere yığıldı
Son dakika | Özgür Özel ve Müsavat Dervişoğlu açıklama yapıyor
Son dakika | Özgür Özel ve Müsavat Dervişoğlu açıklama yapıyor
Küçükçekmece'de kamyon alt geçide sıkıştı
Küçükçekmece'de kamyon alt geçide sıkıştı