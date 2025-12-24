TKP'den "Asgari ücret" protestosu!

Yayınlanma:
TKP asgari ücrete yapılan yüzde 27 zamma tepki göstermek için İstanbul'da eylem yaptı. Cevahir AVM önünde yapılan eylemde "Boyun Eğme, Hızsızlardan Hesap Sor!" sloganları yükseldi.

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren asgari ücret dün açıklandı. İşçi temsilcilerinin olmadığı toplantı masasında karar hükümet ve patronlar tarafından alındı.

Toplantı sonrası Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan "Vatandaşlarımızı enflasyona ezdirmeme sözümüzün arkasında olduğumuzu bir kez daha vurguluyoruz" diyerek yapılan zammı açıkladı.

Asgari ücret yüzde 27 zamla 22 bin 104 liradan 28 bin 75 liraya yükseldi.

AÇLIK SINIRININ ALTINDA

Türk-İş'in Kasım 2025 araştırmasına göre dört kişilik bir ailenin yalnızca sağlıklı ve dengeli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması 29 bin 828 lira.

Dün 23 Aralık açıklanan rakam üzerine tartışmalar ve gelen tepkiler devam ediyor.

cevahir-avm-eylem.jpg

İSTANBUL'DA EYLEM

TKP İstanbul Cevahir AVM önünde protesto etti. Eyleme çevredeki vatandaşlar da destek verdi.

avm-vevahir-eylem.jpg

Eylemde, "Patronlar boyun eğmeyeceğiz", "Bu halk size diz çökmez boyun eğmez", "Boyun Eğme, Hızsızlardan Hesap Sor", "AKP'de hesabı emekçiler soracak" sloganları yükseldi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

