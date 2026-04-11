Bolu Belediyesi'ne operasyon: Leyla Beykoz ve Avukat Aydan Özdemir tutuklandı

Bolu Belediyesi'ne yönelik irtikap iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda dün gece saatlerinde gözaltına alınan Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Leyla Beykoz ve Bolu Belediyesi Meclis Üyesi Avukat Aydan Özdemir tutuklandı.

Bolu Belediyesi'nde yürütülen ve daha önce Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın tutuklandığı "irtikap" soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı.

BOLU BELEDİYESİ'NE OPERASYONDA 2 TUTUKLAMA

Soruşturmanın genişletilmesi kapsamında Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Leyla Beykoz ile Bolu Belediyesi Meclis Üyesi Avukat Aydan Özdemir, dün gece saat 02.15 sıralarında gözaltına alınmıştı.

Beykoz ve Özdemir'in yaklaşık 25 saatlik nezaret sürelerinin ardından nöbetçi hakim değişikliğiyle birlikte tutuklandıkları öğrenildi.

Bolu Belediyesi’ne gece saatlerinde düzenlenen operasyonu Halk TV yazarı İsmail Saymaz, Ebru Baki ile Para Siyaset programında duyurmuştu. Genişletilen "irtikap" soruşturması kapsamında BOLSEV Vakfı bünyesinde toplanan kurban bağışlarının öğrencilere burs olarak aktarıldığı iddiası üzerine Beykoz ve Özdemir'in gözaltına alındığını ifade etmişti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

