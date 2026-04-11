MHP'den gündüz kuşağı programlarına yasak teklifi! Kabul edilirse yayın akışı değişecek

MHP, tartışmalı bazı gündüz kuşağı programları ile haber bültenleri de dahil olmak üzere mahremiyeti delen yayınlara yasak ya da ağır para cezaları öngören kanun teklifini Meclis'e sundu.

Kanun teklifinde "kamu yararı" ibaresi dikkatleri çekerken MHP Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç'un hazırladığı taslağın detayları belli oldu.

MHP'DEN GÜNDÜZ KUŞAĞI PROGRAMLARINA YASAK TEKLİFİ!

MHP Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç tarafından TBMM’ye sunulan kanun teklifi, aile mahremiyeti ve kişisel verilerin gizliliğine yönelik yeni sınırlandırmalar içeriyor.

Taslak uyarınca; kişilerin özel hayatı, aile yaşantısı, konut mahremiyeti, sağlık bilgileri ile ekonomik ve sosyal durumlarına ilişkin içeriklerin, açık bir "kamu yararı" bulunmadığı müddetçe yayımlanması yasaklanıyor.

Yeşil pasaportta kritik adım: İki meslek grubunu daha kapsayacak

Düzenleme, yalnızca gündüz kuşağı programlarını değil, haber bültenlerini de kapsıyor. Hazırlanan metinde, mahrem bilgilerin reyting, teşhir veya eğlence aracı olarak kullanılmasının engellenmesi planlanıyor.

KABUL EDİLİRSE YAYIN AKIŞI DEĞİŞECEK

Yeni düzenlemenin yasalaşması halinde, televizyon kanallarının mevcut yayın pratiklerinde zorunlu değişikliğe gidilecek. Teklifte; aile içi uyuşmazlıklar, kayıp vakaları ve benzeri olayların tarafların yüzleştirilmesi veya ailevi çatışmaların teşhir edilmesi yoluyla program içeriğine dönüştürülmesine geçit verilmiyor.

Düzenlemede, "kişilerin açık rıza göstermesinin dahi bu yasağı ortadan kaldırmayacağı" hüküm altına alınıyor. Kurallara aykırı hareket eden yayın kuruluşlarına, ihlalin saptandığı tarihten bir önceki aya ait brüt ticari iletişim gelirinin yüzde 2’sinden yüzde 5’ine kadar idari para cezası verilmesi öngörülüyor.

Sosyal medyada kimlikli dönem! Asıl amacı açıkladılar: Siyasi mühendislik.. Dijital tecrit

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, MHP’li Zuhal Karakoç teklifin gerekçesini şu ifadelerle açıkladı: