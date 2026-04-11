MHP'den gündüz kuşağı programlarına yasak teklifi! Kabul edilirse yayın akışı değişecek

MHP'den özel hayatı konu alması gerekçe gösterilen gündüz kuşağı programlarına yasak teklifi Meclis'e sunuldu! Kanun teklifi kabul edilirse televizyonlarda yayın akışı değişecek; "kamu yararı" yoksa mahremiyeti delen yayınlara ağır para cezaları uygulanacak.

MHP, tartışmalı bazı gündüz kuşağı programları ile haber bültenleri de dahil olmak üzere mahremiyeti delen yayınlara yasak ya da ağır para cezaları öngören kanun teklifini Meclis'e sundu.

Kanun teklifinde "kamu yararı" ibaresi dikkatleri çekerken MHP Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç'un hazırladığı taslağın detayları belli oldu.

MHP Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç tarafından TBMM’ye sunulan kanun teklifi, aile mahremiyeti ve kişisel verilerin gizliliğine yönelik yeni sınırlandırmalar içeriyor.

Taslak uyarınca; kişilerin özel hayatı, aile yaşantısı, konut mahremiyeti, sağlık bilgileri ile ekonomik ve sosyal durumlarına ilişkin içeriklerin, açık bir "kamu yararı" bulunmadığı müddetçe yayımlanması yasaklanıyor.

Yeşil pasaportta kritik adım: İki meslek grubunu daha kapsayacakYeşil pasaportta kritik adım: İki meslek grubunu daha kapsayacak

Düzenleme, yalnızca gündüz kuşağı programlarını değil, haber bültenlerini de kapsıyor. Hazırlanan metinde, mahrem bilgilerin reyting, teşhir veya eğlence aracı olarak kullanılmasının engellenmesi planlanıyor.

KABUL EDİLİRSE YAYIN AKIŞI DEĞİŞECEK

Yeni düzenlemenin yasalaşması halinde, televizyon kanallarının mevcut yayın pratiklerinde zorunlu değişikliğe gidilecek. Teklifte; aile içi uyuşmazlıklar, kayıp vakaları ve benzeri olayların tarafların yüzleştirilmesi veya ailevi çatışmaların teşhir edilmesi yoluyla program içeriğine dönüştürülmesine geçit verilmiyor.

Düzenlemede, "kişilerin açık rıza göstermesinin dahi bu yasağı ortadan kaldırmayacağı" hüküm altına alınıyor. Kurallara aykırı hareket eden yayın kuruluşlarına, ihlalin saptandığı tarihten bir önceki aya ait brüt ticari iletişim gelirinin yüzde 2’sinden yüzde 5’ine kadar idari para cezası verilmesi öngörülüyor.

Sosyal medyada kimlikli dönem! Asıl amacı açıkladılar: Siyasi mühendislik.. Dijital tecritSosyal medyada kimlikli dönem! Asıl amacı açıkladılar: Siyasi mühendislik.. Dijital tecrit

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, MHP’li Zuhal Karakoç teklifin gerekçesini şu ifadelerle açıkladı:

  • Kişisel hayatın ve aile hayatının en hassas yönlerinin televizyon programlarına konu edilmesi, bunların bir eğlence ve tüketim unsuruna dönüşmesine yol açmaktadır.
  • Bu teklif ile kişilerin özel hayatına, aile hayatına, sağlık bilgilerine, ekonomik ve sosyal durumlarına ve benzeri mahrem alanlara ilişkin unsurların reyting, teşhir veya eğlence amacıyla kullanılmasının önüne geçilmesi amaçlanmaktadır.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Artemis II'den şok eden keşif: Ay'ın rengi gri değilmiş
Artemis II'den şok eden keşif
Ay'ın rengi gri değilmiş
İSKİ: Artık geri sayım bitti! İstanbul barajlarında 'psikolojik sınır' aşıldı
İSKİ: Artık geri sayım bitti!
İstanbul barajlarında 'psikolojik sınır' aşıldı
İran hangi gemilerin Hürmüz'den geçebileceğini açıkladı
İran, ABD'ye yeşil ışık yaktı
Altın nişanlı kahraman sıçan için 7 metrelik heykel dikildi
Kahraman sıçan Magawa
Altın nişan verdiler, heykelini diktiler
Ay’dan dönüş başladı: Saatte 25 bin mil hızla ateş topunun içine giriyorlar!
Ay’dan dönüş başladı:
Saatte 25 bin mil hızla ateş topunun içine giriyorlar!
Samsung varisi vergi ödemek için 2.1 milyar dolarlık hissesini sattı
Samsung'un mirası ortalığı karıştırdı
Okyanusun dibinde yol keşfettiler
Okyanusun dibinde yol keşfettiler
En bilgili insanlar bu 4 tarihte doğuyor
En bilgili insanlar bu 4 tarihte doğuyor
Ankara'ya 4 yeni metro hattı geliyor: 44 kilometre uzunluğunda olacak
44 kilometre uzunluğunda olacak
Ankara'ya 4 yeni metro hattı geliyor
Hiçbir insan görmemişti! Ay'ın 'karanlık' yüzünden ilk kareler geldi
Hiçbir insan görmemişti!
Ay'ın 'karanlık' yüzünden ilk kareler geldi
Türkiye
Emekli polisin feci ölümü! Devrilen traktörün altında can verdi
Emekli polisin feci ölümü! Devrilen traktörün altında can verdi
Alevler arasında mahsur kaldılar: Canlarını duvarı delerek kurtardılar!
Alevler arasında mahsur kaldılar: Canlarını duvarı delerek kurtardılar!
Ugandalı komutan gerçek mi? Tehdit etmekten vazgeçmedi sonra bakın ne yaptı
Ugandalı komutan gerçek mi? Tehdit etmekten vazgeçmedi sonra bakın ne yaptı