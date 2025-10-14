Şişli Belediyesi'nde görev yapan ve DİSK/Genel-İş 3 No'lu Şube'ye bağlı işçiler, ücretlerinin ve sosyal haklarının ödenmediğini belirterek Cevahir AVM önünde bir eylem düzenledi. İşçiler, belediyedeki kayyım yönetiminin politikaları sonucu oluşan açığın faturasının kendilerine kesildiğini ifade etti.

Daha önce "işten kaçınma hakkı"nı kullanarak yönetimin uygulamalarına tepki gösteren Şişli Belediyesi işçileri, mücadelelerini sokağa taşıdı. Evrensel'den Duygu Ayber Gültekin'in haberine göre Cevahir AVM önünde toplanan işçiler, "Emeğimiz gasp ediliyor, gönüllü köle değiliz" sloganıyla direnişlerini sürdüreceklerini duyurdu. Eylemde taşınan pankartlarda, "İşçiye para yok, servis yok, halka hizmet yok, diyalog hiç yok. Şişli'de kayyum manzaraları…" ifadeleri yer aldı. İşçiler, bu durumu "kayyımın halktan ve emekçiden kopuk yönetim anlayışının özeti" olarak nitelendirdi.

"HAFTA TATİLİMİZ GASP EDİLDİ"

Yapılan basın açıklamasında, işçilerin en temel haklarının yok sayıldığı vurgulandı. Cumartesi ve Pazar günleri zorunlu mesaiye tabi tutulduklarını ve ailelerinden koparıldıklarını belirten işçiler, "En temel hakkımız olan hafta tatilimiz elimizden alınmıştır" dedi. Açıklamada, bu durumun kendilerini doğal yaşamın dışına iterek adeta "gönüllü köleler" haline getirdiği ve emeklerinin gasp edildiği ifade edildi.

İDDİALARIN MERKEZİNDE "BÜTÇE AÇIĞI" VAR

İşçiler, Haziran ayından Kasım ayına kadar olan dönemdeki fazla mesai ücretlerinin ve sosyal haklarının ödenmediğini aktardı. Bu durumun, belediyenin kötü yönetiminden kaynaklandığını savunan işçiler, açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

"Kayyım yönetimi bütçe sorumluluğunu yerine getirmemekte, açığın bedelini işçilere ödetmektedir. Hizmetin yükünü omuzlayan bizler, yanlış yönetimin mağduru haline getirildik."

Personel eksikliğine rağmen hizmetlerin aksamaması için özveriyle çalıştıklarını vurgulayan emekçiler, "Biz halk için görevimizi yapıyoruz ama kayyum yönetimi halkın iradesine ve emeğimize saldırıyor" diyerek yönetime tepki gösterdi.

"TASARRUF DEĞİL EMEK SÖMÜRÜSÜ"

Belediye yönetiminin politikalarının "tasarruf" adı altında yürütülse de aslında bir "emek sömürüsü" olduğunu belirten işçiler, bu durumun sadece kendilerini değil, Şişli halkını da mağdur ettiğini savundu. Açıklamada, "Hizmetin değil tasarrufun öncelendiği bu anlayış, hem halkı hem emekçiyi cezalandırıyor. Hizmet, emeği gasp etmek için değil, halka hizmet etmek için vardır" denildi.

"ŞİŞLİ'NİN GERÇEK SAHİPLERİ BİZİZ"

Basın açıklaması, işçilerin mücadele kararlılığını gösteren ifadelerle sona erdi. "Emeğimizin karşılığı kutsaldır" diyen işçiler, haklarından, onurlarından ve insanca yaşam taleplerinden vazgeçmeyeceklerini belirterek, "Şişli'nin gerçek sahipleri biziz; alın terimizi, onurumuzu ve geleceğimizi korumaya devam edeceğiz" mesajını verdi.