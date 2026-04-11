Savcılık Fatma Nur öğretmeni katleden öğrencisi için istediği cezayı açıkladı

Öğretmen Fatma Nur Çelik, görev yaptığı lisede eski öğrencisi tarafından uğradığı saldırıda hayatını kaybetmişti. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma tamamlandı.

Saldırgan öğrenci Furkan B.'nin cinayeti önceden tasarlayarak işlediği kamera kayıtlarıyla kesinleşti. Çelik'in hayatını kaybettiği olayda 6 kişiyi de yaralayan Furkan B. hakkında istenen ceza belli oldu.

SAVCILIK FATMA NUR ÖĞRETMENİ KATLEDEN ÖĞRENCİSİ İÇİN İSTEDİĞİ CEZAYI AÇIKLADI

Sabah'ın haberinde yer alan bilgilere göre, iddianamede 17 yaşındaki sanık Furkan B. hakkında, Çelik'i öldürmesi ve 6 kişiyi de yaralaması nedeniyle toplamda 126 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Sanığa, hayatını kaybeden kurban için "Kişiyi Yerine Getirdiği Kamu Görevi Nedeniyle Kadına Karşı Tasarlayarak Canavarca Hisle Öldürme" suçlaması yöneltildi. Yaralanan 6 kişi için ise "Çocuğa Karşı Tasarlayarak Canavarca Hisle Öldürmeye Teşebbüs" ve "Kişiyi Yerine Getirdiği Kamu Görevi Nedeniyle Tasarlayarak Canavarca Hisle Öldürmeye Teşebbüs" suçlarından ceza istendi.

Cinayeti aylar öncesinden planladığı belirtilen sanığın, okulu adeta bir "av sahasına" çevirdiği kaydedildi. Kamera kayıtlarıyla sabitlenen bilgilere göre, olay günü öğretmenlerin hangi sınıfta olduğunu tespit eden sanık, katlar arasında gezerek uygun anı beklemiş ve tuvalette saklanmış.

Adli Tıp Kurumu raporunda, sanığın akıl sağlığının yerinde olduğu ve eylemi "öldürme kastıyla" gerçekleştirdiği belgelendi. Çevresinde bir seri katil dizisine atıfla "Dexter" lakabıyla anıldığı belirtilen sanığın, daha önce de "Birini öldürmek istiyorum" şeklinde beyanlarda bulunduğu öğrenildi.