İstila durdurulacak: 10 bin böcek doğaya salınıyor!

Yayınlanma:
Sinop’ta ormanların yüzde 68’ini tehdit eden çam kese zararlısına karşı biyolojik mücadele sürüyor. Ağaçları zayıflatan zararlıya karşı, laboratuvarda üretilen ve “calosoma” olarak bilinen avcı böcekler doğaya salınarak popülasyon kontrol altına alınıyor.

Sinop’ta “Yeşil Vatan”ı korumaya yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor. Ormanlık alanlarda zararlı türlere karşı mücadele yürüten ekipler, doğaya biyolojik destekle müdahale ediyor.

Sinop Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, ağaçların iğne yapraklarını yiyerek zayıflamalarına neden olan çam kese zararlısına karşı etkin bir çalışma yürütüyor. Bu kapsamda, Biyolojik Mücadele Laboratuvarı’nda üretilen ve halk arasında “calosoma” olarak bilinen avcı böcekler doğaya salınıyor. Bu böcekler, çam kese tırtıllarını tüketerek zararlı popülasyonunu doğal yollarla azaltıyor.

AVCI BÖCEKLER SAHAYA İNİYOR

Sinop Orman Bölge Müdürü Rıdvan Kalelioğlu, ormanların ülke için hayati öneme sahip olduğunu vurguladı. Orman teşkilatının, yeşil alanları her türlü tehdide karşı korumak için çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Kalelioğlu, zararlı böceklerle mücadelenin de aynı kararlılıkla devam ettiğini ifade etti.

BİYOLOJİK YÖNTEM ÖNE ÇIKIYOR

Kimyasal yerine doğal yöntemlerin tercih edildiği mücadelede, ekosistemin dengesi korunurken zararlı türlerle etkili bir şekilde baş ediliyor. Uzmanlar, bu yöntemin hem çevreye zarar vermediğini hem de uzun vadede daha sürdürülebilir sonuçlar sağladığını belirtiyor.

Sinop Orman Bölge Müdürlüğü bünyesinde kurulan Biyolojik Mücadele Laboratuvarı'nda üç türde avcı böcek üretimi yaptıklarını anlatan Kalelioğlu, "Biz buna biyolojik mücadele diyoruz. Biyolojik mücadelede kullandığımız yöntem tamamen sağlıklı, doğaya hiçbir zararı olmayan, sadece çam keselerde oluşan tırtılları yiyen bir böcek türü." dedi.

"AĞAÇLAR BİRKAÇ SENE SONRA ESKİ HALİNE DÖNÜYOR"

Avcı böceklerin ormanların zararlılardan korunması için önemli görev üstlendiklerini vurgulayan Kalelioğlu, şöyle devam etti:

Sinop Orman Bölge Müdürlüğümüzde kurduğumuz laboratuvarımızda üç tür avcı böcek üretiyoruz. Bir tanesi calosoma, bir tanesi torymus, bir tanesi de thanasimus dediğimiz avcı, faydalı böcekler. Bunları her yıl üretip doğaya salıyoruz ve ağaçlardaki keselerin tamamına yakınını, ulaşabildiği kadarını yiyor. Zaten çam keseler ağaçları tamamen öldürmüyor, zayıflatıyor. Verilen mücadeleyle ağaçlar birkaç sene sonra eski haline dönüyor.

GEÇEN YIL 9 BİN BU YIL 10 BİN AVCI BÖCEK NÖBETTE

Kalelioğlu, yürüttükleri çalışma çerçevesinde ilk etapta calosoma türündeki 2 bin avcı böceğini çam kese zararlısıyla mücadele için doğaya saldıklarına işaret ederek, "Bölge Müdürlüğümüzde çam kese böceğinin yoğun olduğu Durağan, Boyabat ve Gerze ilçelerimizde salımlarını her yıl düzenli olarak yapıyoruz. Geçen yıl yaklaşık 9 bin 200 adet saldık. Bu yıl 10 bin adet salarak çam kese böceğiyle mücadeleyi sürdüreceğiz." dedi. (AA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

