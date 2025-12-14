Özgür Özel: Meclis nezle olursa Türkiye kanser olur

CHP Lideri Özgür Özel, katıldığı bir etkinlik sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Gündeminde Meclis'te yaşanan cinsel istismar skandalı ve "Terörsüz Türkiye" komisyon raporu vardı.

"SANKİ MADDİ HASARLI KAZA OLMUŞ GİBİ..."

TBMM'de stajyer öğrencilere yönelik cinsel istismar iddiasıyla yargı cephesinde 4 kişinin tutuklandığını ancak siyaset cephesinde derin bir sessizlik olduğunu hatırlatan gazetecilere yanıt veren Özel, bu durumdan duyduğu utancı dile getirdi. Meclis Başkanı ve ilgili bakanların konuyu açmadığını belirten Özel şunları söyledi:

"Anlaşılan o ki iktidar tarafında, yani benim dışımda utanan kimse yok. Bakan konuyu açmıyor, Meclis’ten tatminkar açıklamalar yapılmıyor. Burası Meclis... Meclis nezle olursa Türkiye kanser olur. Bu Meclis, leke kaldırmayacak bir yer. Bu Meclis'e lise öğrencileri emanet edilmiş ve o emanete hıyanetle yaklaşılmış. Herkes sanki Meclis'te bir araba diğerine sürtmüş de maddi hasarlı bir kaza olmuşçasına sakin karşılıyor."

Bu sessizliğin "çirkin odaklara cesaret vereceği" uyarısında bulunan Özel, bakanlık ve savcılığı olayın üzerine "ibret-i alem olacak şekilde" gitmeye çağırdı.

KOMİSYON RAPORUNDA 'SÜRE' GELİŞMESİ

"Terörsüz Türkiye" sürecine yönelik parti raporunun ne aşamada olduğu sorusunu da yanıtlayan Özel, raporun Grup Başkanvekili Murat Emir tarafından kendisine sunulduğunu açıkladı. Özel, "Aynı sırada Adalet ve Kalkınma Partisi’nin hafta sonuna kadar süre istediği öğrenildi. Adalet ve Kalkınma Partisi zaman istiyorsa, bu zamanı Cumhuriyet Halk Partisi de kullanacak, arkadaşlarımız çalışmaya devam edecek" ifadelerini kullandı.

BUĞRA GÖKCE İÇİN "VEKALETEN" İMZA GÜNÜ

Özgür Özel, bu açıklamaları tutuklu bulunan İPA Başkanı Doç. Dr. Buğra Gökce’nin "22 Metrekare Gökyüzü" adlı kitabının imza gününde yaptı. Gökce'nin kitabını, o özgürlüğüne kavuşana kadar "vekaleten" imzaladığını belirten Özel, etkinlikte yaptığı konuşmada çarpıcı bir detayı da kamuoyuyla paylaştı.

"DİJİTAL FOTOĞRAF YANAR MI?"

Özel, Buğra Gökce'nin tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi'nde Filiz Kahveci ile evlendiğini, kendisinin de nikah şahidi olduğunu hatırlattı. Ancak çiftin nikah fotoğraflarının cezaevi yönetimi tarafından verilmediğini belirten Özel, yaşananları şöyle anlattı:

"Filiz ile Buğra bu evliliği darbeye ve darbecilere rağmen Silivri'de gerçekleştirdiler. Ama maalesef size gösterebileceğimiz bir nikah fotoğrafımız yok. İnsanların bu en özel anının fotoğrafları şu anda Silivri Cezaevi Müdürü'nde duruyor. Sorduğumuzda önce 'baskıda', sonra 'izinde', bir ara 'yandı' dediler. Dijital fotoğraf yanar mı? Biz fotoğraflara değil Buğra'ya kavuşmayı istiyoruz."

"EKREM İMAMOĞLU'NUN YOL ARKADAŞI OLDUĞU İÇİN İÇERİDE"

İddianamede Buğra Gökce'nin tutukluluğunu gerektirecek somut bir delil olmadığını savunan Özel, tutukluluğun siyasi bir husumetten kaynaklandığını öne sürdü. Özel, "Buğra Gökce, Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı yolculuğunun yol arkadaşıdır. Rejim Buğra Gökce'den, Ekrem İmamoğlu'ndan ve bizimle rekabetten korkmaktadır. Ama Buğra Gökce’nin kalemine ve yüreğine yenilecekler" dedi.