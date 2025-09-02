İstanbul Barosu: Kayyum rejimi ile demokrasi askıya alınamaz

Aylardır tartışam konusu olan CHP İl Başkanlığı'na kayyum iddiaları bugün gerçekleşti. İstanbul 45'inci Asliye Hukuk Mahkemesi, 2023 İstanbul İl Kongresi’nde seçilen CHP yönetimini görevden aldı.

Son Dakika | CHP İstanbul yönetimi görevden alındı! Gürsel Tekin kayyum olarak atandı

Mahkeme, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in yerine, CHP’den istifa ettiğini söyleyen ancak bugün istifa etmediği ortaya çıkan Gürsel Tekin'i kayyum olarak atadı.

Kayyum Gürsel Tekin’in adı, Rezan Epözdemir’in ifadesinde geçmiş!

İSTANBUL BAROSU'NDAN KAYYUM KARARINA SERT TEPKİ

İstanbul Barosu, mahkemenin CHP İstanbul İl Yönetimini görevden larak yerine kayyum atamasına, yaptığı yazılı açıklama ile tepki gösterdi.

Söz konusu kararı yargı yetkisinin kötüye kullanılarak siyaseti dizayn etme girişimi olarak değerlendiren Baro, parti kongrelerinin yalnızca Yüksek Seçim Kurulu tarafından kaldırılabileceğinin altını çizdi.

Baro, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"CHP İstanbul İl Örgütüne yönelik hukuk dışı kayyum kararı, yargı yetkisinin kötüye kullanılarak siyaseti dizayn etme girişimidir; bu karar demokrasiyi, seçme ve seçilme hakkını hiçe saymaktadır. Kayyum eliyle halkın demokratik iradesinin yok sayılması, çok sayıda il ve ilçe belediyesinin vesayet altına alınmasıyla zaten yaygın ve sistematik bir uygulama haline gelmiştir. Bu uygulamanın şimdi siyasi parti yönetimlerine de sirayet etmesi, giderek tüm toplumun bir vesayet rejimi altında yönetilmeye başlanması, demokrasiye vurulmuş ağır ve öldürücü bir darbedir. Siyasi Partiler Kanunu uyarınca parti kongreleri, ilçe seçim kurulu hakimi gözetiminde yapılır ve süresinde yapılan itirazlar hakim tarafından kesin olarak karara bağlanır. Söz konusu kararlar, yalnızca Anayasa’nın 79. maddesi uyarınca Yüksek Seçim Kurulu tarafından kaldırılabilir. Yüksek Seçim Kurulunun kararları kesindir. Bu çerçevede, asliye hukuk mahkemelerinin verdiği iptal kararları açık bir görev gaspıdır ve yok hükmündedir. Hukuk dışı yargı kararlarıyla siyasete müdahale edilmesinin ve bu müdahalelerden politik çıkar elde edilmeye çalışılmasının hiçbir toplumsal meşruiyeti yoktur. Bu hukuk dışılığın sorumluluğu, yalnızca bu kararlara imza atan yargı mensuplarında değil, aynı zamanda bu müdahaleyi siyasal amaçlarla kullananlardadır. İstanbul Barosu olarak hatırlatırız ki “Hiçbir kimse veya organ kaynağını Anayasadan almayan bir devlet yetkisi kullanamaz. (Anayasa md. 6) Egemenlik gaspına karşı Anayasal güvence altındaki hak ve özgürlüklerin, demokrasinin ve halk iradesinin savunulmasına kararlılıkla devam edeceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz."

Gürsel Tekin savunma yapmak istedi!

Son Dakika |Gürsel Tekin üyelik aidatını dün ödemiş!

Kayyum sonrası Özgür Özel Halk TV'ye konuştu: Gürsel Tekin'i ihraç ettik