İmamoğlu ile diploması iptal edilmişti! Tepkisi gündem olan akademisyen emekliye ayrıldı

İmamoğlu ile diploması iptal edilmişti! Tepkisi gündem olan akademisyen emekliye ayrıldı
Yayınlanma:
Tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile üniversite diploması iptal edilen Akademisyen Prof. Dr. Naciye Aylin Ataay Saybaşılı'nın emekli olduğu öğrenildi.

CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte 28 kişinin üniversite diploması İstanbul Üniversitesi tarafından iptal edilmişti.

Üniversite diploması iptal edilen kişiler arasında bulunan Akademisyen Prof. Dr. Naciye Aylin Ataay Saybaşlı'nın emekli olduğu öğrenildi.

Diploması iptal edilen profesörü yalnız bırakmadılar! Galatasaray Üniversitesi öğrencileri boykota başladıDiploması iptal edilen profesörü yalnız bırakmadılar! Galatasaray Üniversitesi öğrencileri boykota başladı

İMAMOĞLU İLE BİRLİKTE DİPLOMASI İPTAL EDİLEN AKADEMİSYEN EMEKLİ OLDU!

Galatasaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Naciye Aylin Ataay Saybaşılı, hakkındaki diploma iptali kararı sonrası bir süre üniversitedeki görevine devam etmişti.

İptal kararı sonrası öğrencilerinin desteğiyle gözyaşları içinde kalan Prof. Dr. Naciye Aylin Ataay Saybaşılı’nın emekli olduğu öğrenildi.

Saybaşılı'nın yerine Galatasaray Üniversitesi İşletme Bölümü Başkanı Prof. Dr. Caner Dincer oldu.

aylin-ataay-saybasili-kimdir.webp
Prof. Dr. Naciye Aylin Ataay Saybaşılı

ÜNİVERSİTEDEN AÇIKLAMA

Galatasaray Üniversitesi Akademik Veri Yönetim Sistemi’nde ise Saybaşılı’nın yer aldığı sayfada ’Araştırmacı kurumdan ayrılmıştır’ ifadesi yer aldı.

Kaynak:AA

Şampiyonlar Ligi maçları Netflix'te yayınlanabilir
Şampiyonlar Ligi maçları Netflix'te yayınlanabilir
Konya'nın vergi rekortmenleri listesine yabancı isimler de girdi
Konya'nın vergi rekortmenleri listesine yabancı isimler de girdi
Dünyanın bir tarafı açlıkla kıvranırken onlar servetlerine servet kattı: Aralarında Türkler de var
Aralarında Türkler de var
Dünyanın bir tarafı açlıkla kıvranırken onlar servetlerine servet kattı
İstanbul'un 20 ilçesi etkilenecek: 8 saati bulan elektrik kesintileri yapılacak
Icardi'den şaşırtan talep: Okan Buruk anında reddetti
İnanılmaz olay: 4 yaşındaki kızlarının doğum gününde kaynar suyla dolu küvete giren çift öldü
İnanılmaz olay: 4 yaşındaki kızlarının doğum gününde kaynar suyla dolu küvete giren çift öldü
Altın rekora koşuyor! Uzmandan sert uyarı: Düşüş Kapıda!
Altın rekora koşuyor!
Uzmandan sert uyarı: Düşüş Kapıda!
Maliye’den jet hızıyla denetim: Özel uçaklar mercek altında
Maliye’den jet hızıyla denetim
Özel uçaklar mercek altında
Kuvvetli yağış ve fırtına yolda: Meteoroloji uyardı bu saatlere dikkat
Yoğurt severler dikkat: Bu tarifte karınca var!
Bu tarifi evde yapmayın!
Yoğurt severler dikkat: Bu tarifte karınca var!
Türkiye
Son Dakika | İstanbul'da da hissedildi! Kütahya'da 5 büyüklüğünde deprem
Son Dakika | İstanbul'da da hissedildi! Kütahya'da 5 büyüklüğünde deprem
Adıyaman'da Fırat Nehri kıyısında erkek cesedi bulundu
Adıyaman'da Fırat Nehri kıyısında erkek cesedi bulundu
İsrail’in yardım filosu saldırılarına ilişkin karar Resmi Gazete’de
İsrail’in yardım filosu saldırılarına ilişkin karar Resmi Gazete’de