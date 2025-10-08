İmamoğlu ile diploması iptal edilmişti! Tepkisi gündem olan akademisyen emekliye ayrıldı
CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte 28 kişinin üniversite diploması İstanbul Üniversitesi tarafından iptal edilmişti.
Üniversite diploması iptal edilen kişiler arasında bulunan Akademisyen Prof. Dr. Naciye Aylin Ataay Saybaşlı'nın emekli olduğu öğrenildi.
İMAMOĞLU İLE BİRLİKTE DİPLOMASI İPTAL EDİLEN AKADEMİSYEN EMEKLİ OLDU!
Galatasaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Naciye Aylin Ataay Saybaşılı, hakkındaki diploma iptali kararı sonrası bir süre üniversitedeki görevine devam etmişti.
İptal kararı sonrası öğrencilerinin desteğiyle gözyaşları içinde kalan Prof. Dr. Naciye Aylin Ataay Saybaşılı’nın emekli olduğu öğrenildi.
Saybaşılı'nın yerine Galatasaray Üniversitesi İşletme Bölümü Başkanı Prof. Dr. Caner Dincer oldu.
ÜNİVERSİTEDEN AÇIKLAMA
Galatasaray Üniversitesi Akademik Veri Yönetim Sistemi’nde ise Saybaşılı’nın yer aldığı sayfada ’Araştırmacı kurumdan ayrılmıştır’ ifadesi yer aldı.
Kaynak:AA