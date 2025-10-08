İmamoğlu ile diploması iptal edilmişti! Tepkisi gündem olan akademisyen emekliye ayrıldı

Tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile üniversite diploması iptal edilen Akademisyen Prof. Dr. Naciye Aylin Ataay Saybaşılı'nın emekli olduğu öğrenildi.